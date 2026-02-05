"돈 안 줘?" 때리고 영상 유포…중학생 5명 수사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

놀이터·주차장 끌고 가 폭행

휴대전화 촬영해 유포 혐의

광주 북부경찰서 전경.

돈을 빌려주지 않는다는 이유로 동급생을 폭행하고, 해당 장면을 촬영해 사회관계망서비스(SNS)에 유포한 중학생들이 경찰 조사를 받고 있다.

5일 광주 북부경찰서는 폭행 등 혐의로 중학생 A 군 등 5명을 수사하고 있다고 밝혔다.

A 군 등은 지난해 12월 27일과 지난 1월 1일 두 차례에 걸쳐 광주 북구의 한 놀이터와 아파트 지하 주차장 등지에서 동급생 B 군을 때린 혐의를 받고 있다.

조사 결과 초등학교 동창 사이인 이들은 B 군에게 "돈을 빌려달라"고 요구했으나, B 군이 이를 거절하자 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 드러났다. 일부 가해 학생은 "약속 장소에 제대로 나오지 않았다"는 이유를 대기도 했다.

특히 이들은 B 군을 폭행하는 장면을 휴대전화로 촬영한 뒤, 이를 SNS에 게시해 공유하기까지 한 것으로 확인됐다.

경찰은 관련 진정을 접수하고 수사에 착수해 가해 학생들을 특정했다.

다만 A 군 등 5명은 모두 만 10세 이상 14세 미만인 '촉법소년'(형사미성년자)에 해당해 형사 처벌은 받지 않는다.





경찰 관계자는 "가해 학생들이 형사 책임을 지지 않는 촉법소년인 만큼 조사를 마치는 대로 사건을 광주가정법원 소년부로 송치할 예정"이라고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

