장동혁 "선거 승리위해 힘 모을 때" 당협위원장 교체 않기로

지방선거 대비 조직·인물·정책 등 준비
첫 제주 行…민생현장 탐방
장동혁 국민의힘 대표가 일부 당협위원장 교체를 진행하지 않기로 했다. 한동훈 전 대표 제명사건 여파로 당이 내홍에 빠진 가운데 나온 결정이다. 장 대표는 "6·3 지방선거 승리를 위해 모두 힘을 모아야 할 때"라고 말했다.
정희용 국민의힘 사무총장은 5일 최고위원회의 직후 취재진과 만나 "장 대표는 지방선거를 앞두고 당협위원장을 교체하면 해당 지역에서 선거를 치르기 매우 어려울 수 있다고 보고 (교체 권고 대상) 37명 전원에 대한 교체 대신 선거에 기여할 것을 주문했다"고 밝혔다.
앞서 국민의힘 당무감사위원회는 지난해 12월 초부터 지난달 말까지 정기 당무감사를 실시했다. 대상은 전체 254곳의 당협 중 212곳이다. 당무감사위는 특정 점수 미만의 평가를 받은 총 37명(17.5%)의 당협위원장을 교체할 것을 최고위에 권고한 바 있다.
국민의힘은 지방선거 이후 당협 정비 및 선거 기여도에 있어 미흡한 부분이 있을 경우 다시 교체 여부에 대해 논의하기로 했다. 한 전 대표 측 인사에 대한 '솎아내기'가 있을 것이란 관측이 제기됐지만, 일단 단결에 무게를 둔 셈이다.
국민의힘은 조직 진단과 함께 인물·정책 정비에도 나섰다. 수도권 재선의원인 조정훈 의원을 인재영입위원장으로 임명한 데 이어 위원 전원을 조지연·박충권 의원 등 3040세대로 구성했다. 또 국민의힘은 공약개발본부 1차 회의도 개최하는 등 정책 개발에 시동을 걸었다.
한편 장동혁 대표는 이날부터 이틀간 제주 민생현장을 방문한다. 지방선거를 앞두고 앞으로도 지방 일정을 이어갈 예정이다.
