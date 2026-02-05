영남대 휴먼서비스학과 이지민 교수, 한국가족관계학회 회장 선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영남대학교(총장 최외출) 휴먼서비스학과 이지민 교수가 한국가족관계학회 제27대 회장으로 선출된 것으로 5일 알려졌다. 임기는 2026년 1월 1일부터 1년간이다.

(사)한국가족관계학회는 지난해 창립 30주년을 맞이한 가족관계 및 가족상담 분야의 대표 학술단체로 그동안 축적된 연구 성과를 바탕으로 학술대회와 연구 활동, 전문가 네트워크를 통해 학문과 현장을 잇는 역할을 수행해왔다.

영남대 휴먼서비스학과 이지민 교수

AD

이지민 교수는 영남대학교 휴먼서비스학과 교수로 재직하며 다양한 가족 문제와 가족상담적 개입을 중심으로 연구와 교육 활동을 활발히 수행하고 있다. 가족상담 이론과 실제를 연계한 교육과 현장 중심의 연구를 통해 가족상담 전문인력 양성에 힘써 왔으며, 학회 활동과 상담 실천을 병행하며 사회 변화에 대응하는 가족상담 및 지원 방안 마련에 기여하고 있다.





AD

이번 이 교수의 회장 취임을 계기로 (사)한국가족관계학회는 지난 30년간 축적된 연구와 실천을 바탕으로 학문적 발전과 사회적 역할을 더욱 강화하며 새로운 도약을 이룰 것으로 기대된다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>