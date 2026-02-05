카페24, 구독자 42만 살림 크리에이터 '봄집사' 유튜브 쇼핑 진출 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모바일 최적화 D2C 쇼핑몰 구축하고, 유튜브 채널과 연동

수납·정리용품부터 주방용품까지 영상 속 '살림템' 손쉽게 구매 가능

카페24가 유튜브 구독자 수 42만명에 달하는 유튜브 크리에이터 '봄집사'의 커머스 사업 확장을 지원했다.

글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24(대표 이재석)'는 살림 전문 크리에이터 '봄집사'에 D2C(Direct to Consumer, 소비자 대상 직접 판매) 스토어 구축·운영과 콘텐츠 커머스 시장 진출을 지원했다고 2일 밝혔다.

봄집사는 '일상을 더 편하게 만드는' 살림 노하우를 소개하는 크리에이터다. 수납 정리법, 유용한 도구 추천, 청소 비법 등 실생활에 바로 적용할 수 있는 비결을 공유하며 주목받고 있다. 특히 2023년 3월 채널을 처음 개설한 이후, 약 3년 동안 콘텐츠를 총 1000건 이상 게재할 정도로 활발히 시청자와 소통하며 누적 조회수 2억 6600만회를 넘겼다.

카페24는 봄집사가 콘텐츠와 커머스를 연계해 상승효과를 낼 수 있도록 D2C 쇼핑몰 리뉴얼 구축을 지원했다. 특히 유튜브 콘텐츠를 스마트폰으로 시청하는 구독자가 곧바로 쇼핑몰에 접속해 상품을 탐색하고 구매하는 동선을 고려해 쇼핑몰 전체를 모바일 환경에 최적화했다. 기본적인 쇼핑몰 레이아웃을 휴대전화에 맞춰 세로 형태로 구성한 것에 더해 하단에 고정 네비게이션 바를 배치해 시청자가 복잡한 조작 없이도 원하는 상품을 손쉽게 찾을 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

이에 더해 '유튜브 쇼핑' 기능을 활용해 D2C 스토어와 유튜브 채널을 연동할 수 있도록 지원했다. 봄집사는 유튜브 채널 내 '스토어' 탭과 영상(VOD) 콘텐츠에서 직접 소개한 수납·정리용품과 주방용품 등을 노출해, 관심 있는 시청자가 자연스럽게 D2C 쇼핑몰로 이동해 상품을 구매할 수 있도록 안내하고 있다. 이를 통해 유튜브에서 시청자가 상품을 발견하는 것부터 실제 구매하기까지 쇼핑 전 과정을 편리하게 연결해 구매 전환율을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

봄집사는 이번 유튜브 쇼핑 연동으로 시청자와 한층 밀접하게 상호작용하며 다양한 콘텐츠와 즐거운 쇼핑 경험을 함께 제공하고, 향후 다채로운 상품을 계속해서 선보이며 사업 규모를 빠르게 확장할 수 있을 것으로 기대한다. 카페24는 크리에이터에 최신 이커머스 기능과 서비스를 지속 지원할 방침이다.





카페24 한 관계자는 "일상 속 노하우를 진정성 있게 전달하는 크리에이터 '봄집사'가 콘텐츠와 커머스를 결합해 얻는 상승효과를 바탕으로 빠르게 비즈니스를 성장시킬 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 전문성과 개성을 보유한 크리에이터들이 콘텐츠와 이커머스를 결합해 좋은 사업 성과를 낼 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

