"럭셔리에 강렬한 성능까지" 벤틀리 '더 뉴 컨티넨탈 GT S'

0-100km/h 가속 3.5초

최고속도 306km/h

벤틀리모터스는 한정판 퍼포먼스 모델 '슈퍼스포츠'로부터 영감을 받은 '더 뉴 컨티넨탈 GT S'와 '더 뉴 컨티넨탈 GTC S'를 공개했다.

'GT·GTC S'는 첨단 하이브리드 파워트레인과 컨티넨탈 GT 스피드의 섀시 제어 기술을 조합한 모델로, 퍼포먼스를 중시하는 고객을 위한 라인업이다. 4세대 컨티넨탈 GT S는 'S' 배지를 단 역대 벤틀리 중 가장 빠르고 강력하며, 전설적인 슈퍼스포츠와 동일한 드라이버 중심의 철학을 바탕으로 탄생했다.

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스

'하이 퍼포먼스 하이브리드' 파워트레인이 탑재돼 시스템 최고출력 680마력(PS), 시스템 최대토크 94.8kg.m의 성능을 발휘한다. 이는 기존 컨티넨탈 GT S보다 130마력 높은 출력으로, 최대 성능을 발휘할 경우 0-100km/h 가속을 단 3.5초 만에 주파하며 최고속도는 306km/h에 달한다.

하이 퍼포먼스 하이브리드 시스템은 이전 세대 W12 스피드 파워트레인 대비 출력과 토크, 퍼포먼스 등 모든 측면에서 더 우수한 성능을 발휘하며, 순수 전기 모드로 최대 80km(WLTP 기준)를 주행할 수 있다.

특히 컨티넨탈 GT 스피드·뮬리너 모델에만 탑재되는 '벤틀리 퍼포먼스 액티브 섀시'가 적용됐다. 능동형 AWD 시스템, 트윈 밸브 댐퍼, 전후 및 좌우 구동력 배분을 통한 토크 벡터링, 48V '벤틀리 다이내믹 라이드' 전자제어식 안티 롤 컨트롤 시스템 및 차세대 ESC 제어 소프트웨어로 구성된다.

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스

벤틀리 더 뉴 컨티넨탈 GT S. 벤틀리모터스

역대 컨티넨탈 GT S 중 최초로 전자제어식 올 휠 스티어링과 eLSD가 적용된다. 이는 벤틀리가 제공하는 가장 진보하고 운전자 중심적인 시스템으로, 최상의 스포츠 감각과 주행 성능을 목표로 설계됐다.

인테리어는 세심한 디테일을 통해 고유의 시각적 아이덴티티를 완성한다. S 모델만을 위한 플루티드 시트와 두 가지 컬러의 실내 스플릿 디자인은 퍼포먼스에 집중된 드라이빙 환경을 조성하며, 스티어링 휠을 비롯해 변속 레버, 시트, 도어 인서트 등 주요 부위에는 부드러운 '디나미카(Dinamica)' 소재가 적용된다.





벤틀리모터스는 럭셔리 정점을 실체화한 컨티넨탈 GT 뮬리너, 궁극의 퍼포먼스를 지향하는 컨티넨탈 GT 스피드, 최상의 안락함과 우아함을 담은 컨티넨탈 GT 아주르에 이어 더 뉴 컨티넨탈 GT S를 추가하면서 컨티넨탈 GT의 풀 라인업을 구축했다. 더 뉴 컨티넨탈 GT·GTC S는 한국 시장에도 공식 출시된다. 국내 인도 시기 및 가격은 미정이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

