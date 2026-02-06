[이 주의 책]악당은 모두 토요일에 죽는다 外

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2023년 7월, 일론 머스크는 트위터의 이름과 상징을 없애고 플랫폼을 'X'로 전환했다. '트위터 X'는 세계적 소셜미디어였던 트위터가 어떻게 성장했고, 왜 X로 변모했는지를 추적한 기록이다.

저자 커트 와그너는 150명 이상의 관계자를 취재해 특히 공동창업자 잭 도시의 축출과 복귀, 그 이후의 권력 갈등을 집중 조명한다. 이 과정은 창업자의 비전, 경영 체제, 투자자 이해관계가 충돌할 때 플랫폼 기업이 맞닥뜨리는 구조적 한계와 리더십의 의미를 드러낸다. (커트 와그너 지음 | 문학동네)

단테 신곡 인문학

중세 이후 문학·철학·종교·예술 전반에 큰 영향을 끼친 단테 알리기에리의 신곡을 국내 단테 연구의 권위자인 박상진의 해설로 풀어낸 책이다. 방대한 분량의 고전으로 여겨지기 쉬운 '신곡'을, 가톨릭 교리를 넘어 '인간이 어떻게 살아야 하는가'라는 근본적 질문을 던지는 인문학적 성찰의 텍스트로 재해석한다.

'단테 신곡 인문학'은 단순한 작품 해설을 넘어, 지옥·연옥·천국의 여정을 통해 드러나는 인간성 회복과 진실된 삶의 태도를 탐구한다. 단테의 통찰을 오늘의 혼란한 시대에 비추며, 우리가 추구해야 할 삶의 방향을 묻는다. (박상진 지음 | 문예출판사)

답답한 날엔 화학을 터트린다

우주 산업 '1조 달러' 시대로 접어든 가운데, 대한민국은 누리호 4차 발사 성공으로 우주강국 반열에 올랐다. 이 도약의 핵심에는 이론을 현실의 힘으로 구현하는 화학이 있다. '답답한 날엔 화학을 터뜨린다'는 로켓 발사를 인류가 만들어낸 가장 정교한 '연쇄 폭발'로 바라보며, 화학이 에너지를 통제 가능한 힘으로 바꾸는 과정을 조명한다.

국내 최초 10만 화학 유튜버인 장홍제 교수는 '폭발'을 파괴가 아닌 고도의 지적 통제 과정으로 재정의하며, 화학의 본질과 아름다움을 생생하게 풀어낸다. '들뜨는 밤엔 화학을 마신다'에 이은 '어른의 과학 취향' 시리즈 2탄으로, 일상을 깨우는 강렬한 취향 과학서다. (장홍제 지음 | 휴머니스트)

악당은 모두 토요일에 죽는다

마약과 방화, 폭발과 협잡이 난무하는 가상의 S대를 무대로 한 정지윤의 캠퍼스 스릴러 연작소설집 악당은 모두 토요일에 죽는다가 출간됐다. '세상 끝 아파트에서 유령을 만나는 법'으로 주목받은 정지윤 작가의 첫 소설집으로, 근미래 SF와 미스터리·스릴러를 결합해 대학원 캠퍼스에서 벌어지는 범죄와 음모를 그린다.

2020년대 초 독립출판으로 화제를 모은 '거짓말쟁이 고양이 보고서', '그을린 올가미', '한국역사물리학의 기원과 발전'과 신작 3편을 함께 수록해 세계관을 확장했다. 교수의 고양이를 둘러싼 소동이 연쇄 범죄로 번지고, 각각 독립적으로 보이던 사건들이 학내 사이비 종교의 실체로 수렴되며 하나의 거대한 서사를 완성한다. (정지윤 지음 | 고블)

국가가 작동하는 순간

팬데믹과 산불, 대형 사고와 분쟁의 시대에 국가는 위기에 어떻게 대응해야 하는가를 묻는 책이다. 전 청와대 국가위기관리센터장이 실제 위기 상황에서 대한민국 국가 시스템이 어떻게 작동했는지를 내부자의 경험으로 기록했다.

산불·재난·해외 사고 사례를 통해 위기가 단일 기관을 넘어설 때 정부 역량의 조정과 통합이 성패를 가른다는 점을 보여주고, 재난과 안보를 분리해 온 기존 체계의 한계를 짚는다. 코로나19 대응 과정을 따라가며 위기 판단의 기준이 경험이나 직관에서 데이터와 정보 기반으로 이동하는 변화도 분석한다. 나아가 해외 위기관리 시스템과의 비교를 통해, 위기 대응의 핵심이 개인이 아닌 국가 시스템의 구조와 작동 방식에 있음을 강조한다. (강건작 지음 | 클라우드나인)

바디 시그널

건강 정보의 홍수 속에서 중요한 것은 지식을 많이 아는 것이 아니라, 내 몸의 신호를 읽고 필요한 대응을 선별하는 능력임을 강조하는 책이다. 영상의학과 전문의 이원경은 CT·MRI 판독 경험과 유튜브 채널 암 찾는 의사 이원경을 통해 축적한 임상 통찰을 일반인이 실천할 수 있는 건강 관리법으로 풀어낸다.

'바디 시그널'은 몸의 신호에 집중하는 캐치?체크?케어 3단계 접근을 제시한다. 위험 신호를 조기에 인지하는 법, 형식적인 검진을 나에게 맞춘 검사로 바꾸는 법, 개인에 맞는 습관과 루틴을 만드는 실천을 안내하며, 새로운 비법보다 기본에 충실한 관리가 건강의 본질임을 강조한다. (이원경 지음 | 한스미디어)

조용한 붕괴

"조용한 아이는 정말 괜찮은 아이일까?"라는 질문에서 출발하는 '조용한 붕괴'는 겉으로는 문제없어 보이지만 이미 무너지고 있는 대한민국 아동·청소년의 현실을 다룬다. 학교폭력이나 자해 같은 '드러난 위기'가 아니라, 정상으로 분류된 채 말없이 버티는 다수 학생의 고립에 주목한다.

서울 학생 자살자 중 정상군 비율은 2019년 39.1%에서 2022년 83.3%로 급등했고, 전국 학생 자살자 수 역시 빠르게 증가했다. 이 책은 위기의 핵심이 일부 문제 학생이 아니라 교실의 다수를 차지한 '정상군'에 있음을 현장 데이터와 경험을 통해 짚어낸다. (신선호 지음 | 휴머니스트)

사막의 바다

SF·판타지 번역가이자 소설가 이수현의 장편소설 사막의 바다는 2056년 기후 재난 시대를 배경으로, 다국적기업 프로젝트의 비밀을 추적하는 여성 사이보그 용병과 해양생명공학자의 로드무비를 그린다. 중앙아시아 사막을 무대로 두 인물은 쫓고 쫓기는 관계 속에서 거대한 음모와 마주한다.

이 작품은 기후 위기, 탄소 중립, 기업의 극단적 이윤 추구와 전쟁이라는 동시대의 핵심 쟁점을 SF적 스케일로 풀어내며, 박진감 넘치는 액션과 밀도 높은 문제의식을 함께 제시한다. 기후 붕괴 앞에서 인간과 자본, 기술의 선택을 묻는 동시대적 SF다. (이수현 지음 | 한겨레출판사)

피지컬AI 메가 트렌드

세계 최대 IT·가전 박람회 CES 2026의 핵심 키워드는 '피지컬 AI'였다. 가정·산업·의료 현장에서 실제로 움직이며 가치를 창출하는 로봇과 휴머노이드가 본격 등장했고, 이는 AI가 디지털 세계를 넘어 현실로 진입했음을 보여준다.

'피지컬 AI 메가 트렌드'는 피지컬 AI를 국내에 처음 소개한 최홍섭·원미르가 집필한 안내서로, 엔비디아, 테슬라, 오픈AI가 왜 피지컬 AI를 미래 핵심 사업으로 삼는지 분석한다. 이 책은 피지컬 AI의 기술 본질과 산업 지형, 투자·진로·국가 전략까지 아우르며 다가올 대전환에 대비할 기준을 제시한다. (최홍섭 지음 | 위즈덤하우스)

혁신은 왜 실패하는가

'혁신은 왜 실패하는가'는 GM, BBC, 마이크로소프트, 구글, 메타 등 글로벌 기업들의 혁신 실패 사례를 통해 "신기술이 문제를 해결해줄 것"이라는 믿음이 왜 반복적으로 좌절되는지를 분석한 책이다.

15년 경력의 비즈니스 컨설턴트 박종성은 혁신 실패의 원인을 개인이나 조직의 무능이 아닌, 시대와 기술을 막론하고 반복되는 다섯 가지 구조적 오해, 즉 '메타 착각'에서 찾는다. 문제 정의 없이 해답부터 도입하는 혁신의 위험을 짚고, 같은 실패를 피하기 위한 실질적 기준을 제시한다. (박종성 지음 | 세종서적)

겸재 정선:진경산수를 개척한 우리나라 화성

유홍준 국립중앙박물관장이 '겸재 정선: 진경산수를 개척한 우리나라 화성'으로 '새로 쓰는 화인열전' 시리즈의 막을 연다. 2001년 출간된 '화인열전'을 전면 개정하고 새로운 연구와 도판을 대폭 보완한 첫 권이다.





이 책은 조선 진경산수화를 개척한 화성 겸재 정선의 삶과 예술을 통해 한국미술사의 정수를 풀어낸다. 탄생 350주년을 맞아 대형 전시가 잇따르는 지금, 겸재의 예술을 K컬처의 기원과 정신을 이해하는 핵심 좌표로 제시한다. (유홍준 지음 | 창비)





