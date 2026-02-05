[오늘의신상]이마트24, 두바이 스타일 단독 신제품 10종

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샌드위치부터 아이스크림까지

두바이 여행 패키지, 조선호텔 상품권 30만원 추첨

이마트24가 카다이프와 피스타치오 등의 원재료를 활용한 '두바이 스타일' 상품 10종을 이달 중 순차적으로 선보인다고 5일 밝혔다. 앞서 출시해 흥행을 입증한 '카다이프모찌 2종'을 포함하면 두바이 스타일 단독 상품은 총 12종으로 확대된다.

이마트24는 "뭘 좋아할지 몰라 다 준비했어"라는 마케팅 슬로건 아래 맛과 식감, 풍미 등 고객들의 세분화된 취향을 공략한다는 계획이다. 트렌드에 맞는 직관적인 네이밍 전략을 위해 상품명을 모두 세 글자로 통일하기도 했다.

먼저 '두카크(두바이카다이프크림빵, 4600원)'는 초코 스프레드와 피스타치오 크림을 함께 담은 국내 편의점 최초 두바이 스타일 크림빵이다. 판 초콜릿 형태의 '두카초(두바이카다이프판초콜릿, 5500원)'는 카다이프와 피스타치오를 활용한 스프레드를 안에 채운 뒤 피스타치오 분태로 마무리했으며, '두쫀쿠(두바이쫀득쿠키, 4200원)'는 마시멜로우를 사용해 쫀득한 식감을 극대화했다.

이마트24, 카다이프·피스타치오 활용한 두바이 스타일 단독 신제품 10종. 이마트24

이와 함께 부드러운 식빵 사이에 카다이프와 초코칩 생크림을 풍성히 넣은 '두카샌(두바이카다이프초코크림샌드위치, 4500원)'과 피스타치오와 커피의 풍미를 느낄 수 있는 '두헤아(두바이헤이즐넛아이스밀크컵, 4500원), '두바아(두바이바닐라라떼아이스밀크컵, 4500원)' 등 두바이 스타일을 샌드위치 및 아이스크림과 같은 여러 상품군으로 확대했다. 두바이 스타일 아이스크림 2종은 이달 할인된 가격 3000원에 구입할 수 있다.

이외에도 '두쫀모(두바이카다이프쫀득모찌빵, 3400원)', '두샌빵(두바이카다이프샌드빵, 4600원)', '두샌쿠(두바이카다이프샌드쿠키, 3300원)', '두카롱(두바이카다이프마카롱, 3200원)' 등 제품의 외형을 이루는 재료에 따라 쫄깃함, 부드러움, 바삭함, 폭신함 등 다채로운 식감을 구현했다.

한편, 이마트24는 두바이 스타일 상품을 구매하면서 이마트24 모바일 앱 바코드를 스캔하는 고객을 대상으로 여행 패키지에서부터 호텔 상품권까지 파격적인 선물들로 구성된 '두바이 먹고 Real 두바이 가자' 프로모션도 2월 한 달간 진행한다. 행사에 참여하는 고객 중 매주 1명을 추첨해 '리얼 두바이 여행 패키지 2인'을 증정하며, 매주 2명에게는 '조선호텔 상품권 30만원'을, 매주 50명에게는 '이마트24 앱 쿠폰 5천원'을 제공한다.

더불어 첫 플래그십스토어 '트렌드랩 성수점'에서는 두바이 스타일 상품을 1만원 이상 구입 시 2000원 상당 '두쫀쿠 지원금'을 받을 수 있는 단독 이벤트도 진행한다.





이마트24 베이커리팀 김효진 팀장은 "두바이 스타일 차별화 상품은 현재 소비 트렌드의 핵심 키워드로 고객들이 멀리 찾아다니지 않아도 전국 이마트24에서 간편하게 경험할 수 있도록 기획했다"며 "이번 신제품을 통해 '포스트 두쫀쿠' 트렌드를 선도하는 한편, 앞으로도 젊은 세대의 취향과 라이프스타일을 가장 빠르게 반영하는 플랫폼으로서의 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

