부산 전통시장 확 바뀐다… 공공 주도, 정비사업 본격화

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박형준 시장 "지역 거점 되도록 힘쏟겠다"

부산지역 전통시장들이 깡그리 바뀐다. 시장 정비사업에 공공이 직접 개입하는 새로운 방식으로 추진된다.

부산시(시장 박형준)는 노후화와 공실 증가 등으로 어려움을 겪는 전통시장을 지역경제 거점 공간으로 전환하기 위해 '부산형 공공지원 시장정비 통합기획'을 본격 추진한다고 5일 알렸다.

이번 통합기획은 사업 초기 단계부터 공공이 기획과 분석을 맡아 시장정비 사업을 안정적으로 끌고 가는 것이 핵심이다. 부산시와 구·군이 함께 사업 착수 단계에서 기획·조정 역할을 수행하고 이후 상인과 시민이 참여하는 구조로 사업을 추진한다.

부산에는 전통시장이 189곳 있으며 이 가운데 정비가 필요한 노후 시장은 107곳에 달한다. 그동안 시장정비 사업은 민간 중심으로 진행되면서 사업성 판단의 어려움과 장기 지연, 이해관계 갈등 등으로 초기 단계에서 중단되는 사례가 적지 않았다.

부산시는 이를 개선하기 위해 시장정비 사업 초기 단계에 전문가 컨설팅을 새롭게 도입한다. 건축과 도시계획, 법률, 부동산, 사업성 분석 등 분야별 전문가가 참여해 대상지 여건을 종합적으로 검토하고 사업 가능성과 공공성 확보 방안, 상인 보호 대책 등을 함께 분석한다. 유통 환경 변화와 디지털 흐름을 반영한 사업 구조와 시장·주거·공공시설이 결합된 복합화 모델도 검토 대상이다.

전문가 컨설팅 결과는 이후 사업추진계획 수립을 위한 기초 자료로 활용되며 공공이 지원하는 용역으로 연계될 수 있다. 부산시는 오는 2월 컨설팅 대상지를 공모해 수요를 파악한 뒤 단계적으로 사업 범위를 확대할 계획이다.

이와 함께 기획부터 설계, 인허가, 착공, 운영까지 전 과정을 아우르는 운영기준과 표준 가이드라인도 마련한다. 단계별 절차와 공공지원 범위를 명확히 해 사업 추진 과정에서 반복돼 온 행정 혼선과 불확실성을 줄이겠다는 취지다. 단순 판매시설 중심의 정비를 넘어 생활 기반 시설 기능을 갖춘 지역 거점 공간으로 전환하는 방식을 추진한다.

부산시는 통합기획의 실효성을 높이기 위해 5일 16개 구·군과 부산경제진흥원, 상인연합회와 업무협약을 체결한다. 공공은 정책과 제도 개선, 재정 지원을 맡고, 부산경제진흥원은 컨설팅 등 전문 지원을, 상인연합회는 상인 의견 수렴과 참여를 담당하는 역할 분담 체계를 구축한다.





박형준 시장은 "공공이 먼저 기획의 틀을 만들고 상인과 시민이 함께 시장의 미래를 만들어가는 새로운 정비 모델"이라며 "전통시장이 다시 지역의 중심 공간으로 자리잡을 수 있도록 끝까지 함께하겠다"고 힘줬다.

