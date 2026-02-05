DB하이텍, 작년 영업익 2773억…전년比 45% 증가

매출액 1조3972억, 영업이익률 20%

전력반도체 수요 증가 주 영향

"차세대 전력반도체 개발, 사업 확대"

DB하이텍이 5일 공시를 통해 2025년 연결기준 매출액이 1조 3972억원, 영업이익이 2773억원으로 잠정 집계되었다고 밝혔다. 각각 전년대비 24%, 45% 증가했으며 영업이익률은 20%를 기록했다.

회사 측은 인공지능(AI) 확산에 따른 전력반도체 수요의 지속적인 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 응용 분야로는 산업·자동차향 매출이 증가했다고 설명했다.

DB하이텍 관계자는 "전력반도체에서의 기술 고도화와 차별화를 통해 기술 초격차를 유지하는 한편, 차세대 전력반도체 개발·양산, 해외 사업 확대 등을 통해 지속가능한 성장기반을 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

DB하이텍은 전세계 순수 파운드리 수익률 2위를 유지하고 있으며, 미국, 유럽, 중국, 대만, 일본 등에 400여 개 고객사를 두고 있다. 주력 제품인 전력반도체를 중심으로 모바일, 가전, 컴퓨터 등의 응용분야 외에도 AI 데이터센터, 로봇, 자동차 등으로 사업 영역을 지속 확장하고 있다.





DB하이텍은 다음달 5일부터 6일까지 국내 기관 투자자를 대상으로 2025년 4분기 경영실적 발표 기업설명회를 개최할 예정이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

