본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

원자력학회 "SMR은 건설 아닌 제조업…12차 전기본에 추가 반영해야"

강희종에너지 스페셜리스트

입력2026.02.05 10:00

수정2026.02.05 10:03

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

전력 수요 급증·탄소 중립 동시 대응 위해
신규 대형 원전· SMR 각각 2~4기 포함해야
SMR 유연 운전, 재생에너지 간헐성 보완
수조원대 ESS 설치 비용 절감할 수 있어
"글로벌 SMR 제조 허브로 도약 기반 될 것"

원자력학회 "SMR은 건설 아닌 제조업…12차 전기본에 추가 반영해야" 한국원자력학회 임원진들이 4일 정부세종청사 인근에서 열린 기후에너지환경부 기자단 간담회에서 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 심형진 서울대학교 원자핵공학과 교수, 문주현 단국대학교 에너지공학과 교수, 최성민 학회장(KAIST 원자력및양자공학과 교수), 정용훈 KAIST 원자력및양자공학과 교수. 2026.2.4 강희종기자
AD

"소형모듈원자로(SMR)는 에너지 산업이 건설업에서 제조업으로 패러다임이 바뀌는 것을 의미합니다."


국내 원자력 학계가 정부의 12차 전력수급기본계획(전기본)에 대형 원전과 SMR을 추가 반영해야 한다는 입장을 밝혔다. 한국원자력학회는 4일 오후 정부세종청사 인근에서 기자 간담회를 갖고 이같이 밝혔다. 최성민 한국원자력학회장은 "11차 전기본에 반영된 대형 원전 2기와 SMR 1기 만으로는 급증하는 전력 수요와 탄소 중립 대응을 동시에 감당하기 어렵다"며 "2050년 원전 발전 비중을 11차 전기본의 목표인 35% 수준으로 유지하려면 대형 원전 20기와 SMR 12기를 추가로 건설해야 한다"고 밝혔다.


최 학회장은 당장 올해 마련할 12차 전기본에는 대형 원전과 SMR 각각 2~4기를 추가하고 전기본 수립 과정에 원자력 전문가를 포함해야 한다고 주장했다.


전력수급기본계획은 기후에너지환경부가 안정적인 전력 공급을 위해 2년 마다 수립하는 15년의 장기 법정 계획이다. 12차 전기본은 2026년부터 2040년까지의 계획을 담게 된다. 정부는 11차 전기본에 포함된 대형 원전 2기(2037~2038년 준공)와 SMR 1기(2035년 준공)를 원안대로 추진하기로 결정한 바 있다.


SMR은 주요 부품을 일체형으로 제작해 크기를 줄이고 모듈식으로 설치할 수 있는 소형 원자로다. 외부 전원이 상실하더라도 중력과 자연 대류만으로 노심을 냉각할 수 있는 피동형 안전 계통으로 안전성을 강화했다.


그동안 SMR은 '규모의 경제'를 이루지 못해 대형 원전에 비해 경제성이 떨어진다는 비판이 일었다. 이에 대해 정용훈 KAIST 원자력및양자공학과 교수는 "원격·자동화 운영을 통해 운영 인력을 획기적으로 줄이고 공장에서 표준화한 모듈을 대량 생산하면 장기적으로 발전 단가를 크게 낮출 수 있다"고 설명했다. 초도호기는 비쌀 수 있지만 공장에서 대량 생산을 통해 비용을 낮출 수 있다는 것이다.


무엇보다 SMR은 전력 수요가 많은 AI 데이터센터나 반도체 클러스터 등 인근에 설치할 수 있다는 장점이 있다. 장거리 송전을 위해 전력망을 구축하지 않아도 되기 때문에 경제적, 사회적 비용을 절감할 수 있다.


SMR은 출력을 100%-20%-100%로 변동할 수 있도록 설계되고 있다. 또 분당 5%로 출력을 빠르게 변화할 수 있다. 이 같은 SMR의 유연성은 변동성이 심한 재생에너지를 보완할 수 있다. 원자력학회는 SMR을 건설하면 재생에너지 확대에 필요한 에너지저장장치(ESS) 설치 비용을 크게 낮출 수 있다고 설명했다.


예를 들어 4개 모듈로 설치하는 680㎿용량의 SMR이 하루 8시간 100%-20%-100% 부하추종 운전(전력 계통의 부하에 따라 발전량을 조절하는 운전)을 할 경우 4300메가와트시(MWh)의 배터리 용량에 해당한다. 이는 1조5000억~2조원 규모의 배터리 ESS 서비스와 동등한 수준이라는 것이다. 정 교수는 "재생에너지의 단기간 변동성은 ESS가, 장마철 등 장기간의 변동성은 유연한 원자력이 책임지는 것이 국가 전체 에너지 시스템 비용을 가장 낮출 수 있는 최적의 솔루션"이라고 강조했다.


원자력학회는 폐쇄하는 석탄화력발전소 부지중 조건에 부합하는 곳에 SMR을 건설하는 방안도 제시했다. 기존 발전소의 전력 인프라를 활용하면 건설비용을 30~40% 절감할 수 있고 고용도 승계할 수 있다.


정 교수는 "SMR은 조선, 기자재, 건설, 산업과의 결합을 통해 부유식, 선박용, 해상 전력 공급 등 차별화된 응용 시장을 개척할 수 있다"며 "단순한 발전소 수출을 넘어 글로벌 SMR 제조 허브로 도약할 수 있는 기반이 될 것"이라고 강조했다. 이를 위해 SMR에 맞는 '성능 기반 규제'로 전환하고 민간이 사업 주체로 참여할 수 있는 제도를 마련해야 한다는 점도 지적했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이날 간담회에는 최성민 학회장을 포함해 문주현 수석부회장(단국대), 심형진 소통위원장(서울대), 이정익 총무이사(KAIST) 등 학회 주요 임원진이 배석했다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기