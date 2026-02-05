본문 바로가기
[기고] 어깨 수술의 패러다임 변화, 꿰매는 시대에서 재생의 시대로

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.05 09:56

어깨 통증은 대개 단순 근육통으로 생각하기 쉽지만, 실제로는 관절 주변의 염증, 석회성 힘줄염, 오십견, 그리고 회전근개의 부분 파열에서 완전 파열에 이르기까지 여러 가지 원인이 있다. 그중 어깨의 움직임을 담당하는 회전근개에 관해 이야기해보려 한다.

[기고] 어깨 수술의 패러다임 변화, 꿰매는 시대에서 재생의 시대로 에스엠지 연세병원 김민규 정형외과 과장.
회전근개는 어깨와 팔을 연결하는 네 개의 근육, 즉 견갑하근, 극상근, 극하근, 소원근으로 이루어져 있다. 이 근육들은 어깨 관절 주위를 덮고 있으며 팔의 회전 운동과 관절의 안정성을 유지하는 중요한 역할을 한다. 그러나 나이가 들면서 힘줄로 가는 혈류가 줄고, 조직의 탄력과 강도가 서서히 약해지면서 작은 손상조차 저절로 회복되지 않고 남게 된다. 이러한 미세한 손상이 반복되어 누적되면 결국 힘줄이 닳거나 찢어지고, 심한 경우 완전 파열로 이어진다. 이때는 통증뿐 아니라 팔의 힘이 약해지고 움직임이 제한되어, 단추를 채우거나 머리를 감는 일상적인 동작조차 어려워질 수 있다.


회전근개 부분 파열은 적절한 치료 시기를 놓치면 완전 파열로 진행될 가능성이 높아진다. 이미 뼈로부터 힘줄이 완전히 떨어진 완전 파열 상태에 이르면 시간이 지날수록 힘줄이 말려 올라가 재봉합이 어려워지므로, 가능한 한 조기에 수술적 봉합을 시행해야 한다. 이러한 부분 파열에서 완전 파열로의 진행을 예방하기 위해 콜라겐 주사치료를 적용하는 사례도 늘고 있다. 콜라겐 주사치료는 초음파 또는 관절내시경 유도 하에 손상된 회전근개 부위에 고농도 콜라겐 용액을 정밀 주입함으로써, 힘줄의 핵심 구성 성분인 콜라겐을 보충하고 세포 재생을 촉진하는 비수술적 치료법으로 주목받고 있다.


최근 1~2년 사이 생체유도성 콜라겐 패치가 부분 파열의 완전 파열 진행을 막고 수술 후 재파열을 예방하는 새로운 치료법으로 주목받고 있다. 반복된 주사치료에도 통증이 지속되거나 MRI에서 부분 파열이 확인된 경우, 그리고 "다시 찢어질까" 불안한 환자에게 콜라겐 패치 치료는 강력한 대안이 될 수도 있다.

콜라겐 패치는 부분 파열(불완전 파열)이 완전 파열로 악화되는 것을 억제하며, 어깨 관절의 지붕 역할을 하는 견봉 뼈가 길어지거나 돌출되어 회전근개 힘줄이 반복적으로 부딪히는 견봉하 충돌증후군에서도 효과적이다. 견봉과 상완골 머리 사이에 위치한 회전근개 힘줄이 압박으로 손상되는 이 질환에서는 튀어나온 견봉을 깎아주는 견봉성형술과 함께 손상된 힘줄 위에 콜라겐 패치를 덮어 적용하면 더욱 시너지 효과를 발휘한다.

콜라겐 패치는 힘줄 재생을 촉진하면서 충돌로 인한 추가 마모와 파열 진행을 억제해 힘줄을 오랫동안 튼튼하게 유지할 수 있게 하며, 완전 파열 봉합 수술 후 재파열 위험을 줄이는 데도 효과적이다. 특히 늦게 발견되어 파열 크기가 커진 경우 기존 봉합술의 높은 재파열률의 한계를 보완하는 방식으로 적용되고 있다.


수술은 관절내시경을 이용해 시행된다. 의사는 어깨에 1㎝보다 작은 구멍을 내어 손상 부위와 정도를 확인한 뒤, 콜라겐 패치를 힘줄 위에 정밀하게 덮는다. 힘줄을 강하게 당겨 꿰매기보다, 손상된 조직이 자연스럽게 새살로 대체되도록 돕는다. 손상이 부분적이거나 얇게 닳은 경우에는 패치만 단독으로 사용하기도 하고, 중간 크기 이상의 파열에는 기존 봉합술과 병행해 보강의 개념으로 적용된다. 수개월 후에는 패치가 몸 안에서 완전히 흡수되고, MRI 등 영상 검사에서 새로 증식된 힘줄 조직이 관찰되는 경우가 많다.


국내외 연구에서도 결과는 고무적이다. 봉합만 시행한 환자군과 패치를 함께 적용한 환자군을 비교한 해외 무작위 임상에서는 재파열률이 25%대에서 8% 수준으로 줄어든 것으로 나타났으며, 통증 감소와 기능 회복 속도 또한 빠른 것으로 보고됐다. 국내 임상에서도 부분파열 환자에게 봉합 없이 콜라겐 패치만 적용했을 때 통증이 현저히 줄고, 새 힘줄 두께가 평균 2~3mm 두꺼워지는 변화가 확인됐다. 즉, 콜라겐 패치는 완전 파열이 되기 전 '예방적 치료'로서의 의미가 크며, 이미 얇아진 힘줄의 구조적 회복을 도와 다시 찢어지는 위험을 낮춘다.


또한 이 시술은 절개 범위가 작고 조직 손상이 적어 회복이 빠르며, 고령자나 당뇨병이 있는 환자처럼 치유력이 떨어지는 경우에도 적합하다. 기존의 봉합수술이 힘줄의 긴장도를 높여 재파열 위험을 안고 있었다면, 콜라겐 패치는 필요한 부위에 '보강층'을 형성해 부담을 줄여주는 역할을 한다. 덕분에 수술 후 통증 감소가 빠르고, 일상 복귀 시점도 앞당길 수 있다.


물론 모든 환자에게 콜라겐 패치 치료가 정답은 아니다. 이미 파열 범위가 넓거나 힘줄이 말려 올라 봉합이 어려운 상태라면 다른 수술법을 우선적으로 고려해야 한다. 반복되는 통증, 팔을 들어 올릴 때 느껴지는 저항감, 밤에 쑤시는 야간 통증이 있다면 지체하지 말고 정형외과를 방문해 조기 진단을 받는 것이 중요하다. 손상된 힘줄이 완전 파열로 진행되기 전에 적절한 시기의 콜라겐 패치 치료를 고려한다면 어깨 건강의 미래를 지킬 수 있다.


※ 콜라겐 패치 치료는 개인의 힘줄 상태와 활동 수준에 따라 적용 여부가 달라지며, 모든 치료 결정은 반드시 전문의 상담을 통해 이뤄져야 합니다.


에스엠지 연세병원 김민규 정형외과 과장




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
