코스피, 다시 5300선 아래로…코스닥도 하락세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 하락세를 보이며 다시 5300선 아래로 떨어졌다. 코스닥도 하락세다.

5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5371.10)보다 120.07포인트(2.24%) 하락한 5251.03에 원·달러 환율은 10.8원 오른 1461.0원에 장을 시작했다. 2026.2.5 조용준 기자

AD

5일 오전 9시16분 기준 코스피는 전일 대비 1.41% 하락한 5295.49에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인이 1조2998억400만원, 기관은 4365억1800만원 순매도하고 있는 반면, 개인은 1조7104억5500만 순매수했다. 선물 시장에서는 외국인이 3425억4100만원 순매도, 기관은 5417억6200만원 순매수 중이다.

업종별로는 내린 업종이 더 많다. 전기·전자 업종이 3.30% 하락했고, 제조(-2.44%), 증권(-1.74%), 기계·장비(-1.52%), 운송장비·부품(-1.48%), 금속(-1.24%), 전기·가스(-0.34%)가 약세를 보이고 있다. 반면 섬유·의류(+1.74%), 제약(+0.84%), 건설(+0.63%), 보험(+0.46%)은 강세다.

시가총액 상위권 종목에서도 대부분 종목이 약세를 보이고 있다. 삼성전자는 3.3%, SK하이닉스는 3.4% 빠지고 있으며, 한화에어로스페이스(-4.9%), SK스퀘어(-2.8%), 두산에너빌리티(-2.3%), 한화오션(-2.0%), HD현대중공업(-1.5%)도 하락세다. 반면 POSCO홀딩스(+3.7%), 메리츠금융지주(+3.7%), HD현대(+2.7%), 삼성생명(+2.7%), 셀트리온(+2.5%), 신한지주(+1.4%) 등은 올랐다.

5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5371.10)보다 120.07포인트(2.24%) 하락한 5251.03에 원·달러 환율은 10.8원 오른 1461.0원에 장을 시작했다. 2026.2.5 조용준 기자

코스닥 지수도 전일 대비 1.21% 떨어진 1135.56에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인이 1355억800만원, 기관은 1282억7800만 순매도, 개인은 2688억700만 순매수 중이다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 파두(+19.2%), 고영(+4.4%), ISC(+7.3%)이 강세며, 삼천당제약(-4.8%), 로보티즈(-4.4%), 레인보우로보틱스(-3.3%)가 약세다.





AD

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 10.8원 오른 1461.60원에 개장했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>