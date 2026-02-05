[특징주]파마리서치, 4분기 실적 부진에 17% 급락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파마리서치가 작년 4분기 시장 기대치에 미달하는 실적을 기록한 것으로 나타나면서 주가가 크게 하락하고 있다.

5일 오전 9시45분 현재 파마리서치는 전거래일 대비 17.86% 하락한 36만1000원에 거래 중이다.

파마리서치는 전날 공시를 통해 지난해 4분기 매출액 1428억원, 영업이익 518억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스를 각각 7.7%, 20.4% 하회하는 수준이다.

신민수 키움증권 연구원은 이날 보고서에서 "의료기기 '리쥬란'은 내수와 수출 모두 예상보다 부진했다"며 "빈자리를 화장품 라인업이 채웠지만 컨센서스를 만족시키기에는 부족했다"고 설명했다.

시장 기대치보다 보수적으로 산정한 키움증권의 실적 추정치도 큰 폭으로 하회한 이유에 대해 신 연구원은 "매출 경상적 부진, 매출 인식 회계 기준 변경에 따른 50억원 감소, 항암제 개발 및 일본 '리쥬란' 임상에 따른 연구개발비 증액, '리쥬비넥스' 크림 연고 TV 광고 등에 따른 광고선전비 증액 등이 원인"이라고 했다.





신 연구원은 "구글 트렌드 지수, 외국인 지분율, 밸류에이션 지표가 모두 완연한 하향세에 접어들었다"며 "주가 반등을 위해서는 리쥬란의 매출액과 트래픽 회복이 있어야 한다"고 강조했다.





