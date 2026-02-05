본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[칩톡]AI 반도체 전쟁 최전선을 가다…삼성 P5, 메모리·파운드리 경계 허문 'HBM 병기고'

김진영기자

입력2026.02.05 11:31

시계아이콘02분 47초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'트리플 팹' 도입으로 기존 공장과 차별화
HBM4·첨단 파운드리 복합 생산 기지
평택-용인-테일러 잇는 글로벌 공급 거점 구축

어둠을 뚫고 100m 높이의 크레인 수십 기가 위용을 드러냈다. 4일 새벽 6시, 경기도 평택시 고덕동 삼성전자 평택 캠퍼스 5공장(P5) 건설 현장은 새벽의 추위 속에서도 차세대 반도체 공정을 확보하기 위한 공사 열기로 가득했다. 아직 해가 뜨기 전이었지만 현장은 수백 개의 서치라이트가 거대한 콘크리트 골조를 비추며 대낮 같은 시계를 확보하고 있었다. 그 사이로 늘어선 크롤러 크레인(궤도형 크레인)들이 일제히 가동을 시작하며 거대한 철제 구조물 사이를 훑었다.


현장 입구는 이른 아침부터 모여든 인부들로 북적였다. 두꺼운 방한복 차림에 안전모를 쓴 노동자들이 끊임없이 현장 안으로 발걸음을 옮겼다. 하루 투입 추정 인력만 약 1만5000~2만명. 소도시 인구 전체가 매일 아침 반도체 초격차의 물리적 토대를 쌓기 위해 이곳으로 집결하는 셈이다. 멀리서 기계 가동음과 작업 지시를 주고받는 호각 소리가 이어졌다. 현장에는 삼성전자가 강조해온 반도체 기술 격차 속도전과, 추격을 허용하는 순간 경쟁력이 흔들릴 수 있다는 '초격차' 전략의 위기의식이 고스란히 배어 있었다.


2028년 완공 시 평택 캠퍼스의 상주 인력은 10만명을 넘어설 것으로 예상된다. 이는 단순한 공장 증설을 넘어 평택 일대 산업 구조 전반을 바꾸는 대규모 생산 생태계 확장으로 해석된다. 불과 수개월 전까지만 해도 이곳은 공사 중단설과 설계 변경 논란이 이어지며 불확실성이 부각됐던 현장이었다. 그러나 현재 P5는 대규모 장비 반입과 공정 구축이 본격화되며 차세대 반도체 경쟁의 핵심 거점으로 빠르게 자리 잡고 있다.

[칩톡]AI 반도체 전쟁 최전선을 가다…삼성 P5, 메모리·파운드리 경계 허문 'HBM 병기고' 4일 삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 건설 현장 안에서 인부들이 작업 준비를 하고 있다. 김진영 기자
AD
P5의 승부수 '트리플 팹'

업계에선 P5 건설에 약 60조원 이상이 투입될 것으로 추산한다. 단일 라인 기준 역대 최대 규모다. 이 같은 기록적인 대공사의 배경에는 P5가 처음으로 도입하는 '트리플 팹'이 있다. 기존 P1~P4 공장은 웨이퍼의 공정이 이뤄지는 클린룸을 1~2층에 배치한 '더블 팹' 구조로 운영한다. P5는 한술 더 뜬다. 클린룸을 수직으로 3개의 층으로 쌓아 올려 단위 면적 당 생산 효율을 극대화한다. 층별로 고대역폭메모리(HBM), D램, 파운드리(반도체 위탁생산) 등 서로 다른 공정을 독립적으로 배치함으로써 시장 상황에 따라 유연하게 대처하는 복합 생산 기지를 만들겠다는 심산이다.


운신의 폭이 넓어지는 만큼 트리플 팹은 단순히 건물을 높게 올리는 것과는 차원이 다른 기술력을 요한다. 특히 반도체는 미세한 진동에도 불량이 발생하기 때문에 3개 층에 들어갈 수천 대의 장비의 진동을 완벽히 잡는 것이 관건이다. 1층부터 3층까지 수직·수평으로 웨이퍼를 옮겨줄 무인 이송 로봇(OHT)의 물류 동선도 최적화해야 한다. 시공을 맡은 삼성물산은 반도체 생산에 필수적인 가스 배관, 전기 선로 등 유틸리티 모듈을 별도로 제작하는 모듈러 공법을 채택했다. 현장 작업 비중을 줄여 용접·조립 오류를 최소화하고, 공사 기간을 비약적으로 단축하겠다는 전략이다.


구상대로 공장이 완공되면 P5에는 층마다 클린룸 2개가 배치돼 총 6개의 클린룸이 들어간다. P4(클린룸 4개)보다 생산 능력이 50% 증대되는 셈이다. P5의 생산 품목이 확정되진 않았으나 HBM4(6세대) 이상의 차세대 메모리와 2나노(nm·나노미터) 이하 초미세 파운드리 라인이 공존하는 '하이브리드 팹'으로 운영될 가능성이 높다.

[칩톡]AI 반도체 전쟁 최전선을 가다…삼성 P5, 메모리·파운드리 경계 허문 'HBM 병기고' 4일 삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 건설 현장 입구인 E2 게이트 넘어로 수십기의 크롤러 크레인과 조명들이 늘어서 있다. 김진영 기자
다가오는 'HBM4' 전쟁의 병기고

지난해 11월, 멈춰있던 P5의 타워크레인을 다시 움직인 건 반도체 슈퍼사이클의 도래다. AI 데이터센터 확산으로 메모리 가격이 천정부지로 치솟으면서 물 들어올 때 노를 저어야 하는 상황이 온 것이다. 전년 대비 몸값을 두배 넘게 불린 범용 D램이 올해 최대 격전지로 꼽히는 HBM4 시장 참전 기업에 가격 협상력을 부여하고 있는 점도 호재다. SK하이닉스와의 HBM3E(5세대) 경쟁에서 고배를 마신 삼성전자에 HBM4는 전세를 역전할 절호의 기회다.

[칩톡]AI 반도체 전쟁 최전선을 가다…삼성 P5, 메모리·파운드리 경계 허문 'HBM 병기고'

류형근 대신증권 연구원은 "삼성전자가 HBM4 구동 속도에서 고객사들의 호평을 받는 점 등을 고려할 때 지난날의 부진을 딛고 재기에 성공할 것으로 보인다"며 올해 HBM 매출액을 전년 대비 183% 성장한 23조7000억원으로 추정했다. 삼성전자는 지난달 말 열린 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "주요 고객사의 요청에 따라 2월부터 최상위 버전인 11.7Gbps 제품을 포함한 HBM4 물량의 양산 출하가 예정돼 있다"며 "HBM4E(7세대)의 경우 올해 중반 스탠더드 제품으로 먼저 고객사 샘플링 예정"이라고 밝혔다.


삼성전자는 지난해 4분기 국내 기업 중 처음으로 분기 영업이익 20조 시대를 열었다. 매출 역시 93조8374억원으로 분기 기준 역대 최대치를 경신했다. 연간 매출도 333조6059억원으로 신기록이다. 전날엔 주가가 장중 16만9000원을 돌파하며 국내 그 어떤 기업도 가보지 못한 시가총액 1000조원 고지에 깃발을 꽂았다.

[칩톡]AI 반도체 전쟁 최전선을 가다…삼성 P5, 메모리·파운드리 경계 허문 'HBM 병기고' 4일 삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 건설 현장과 4공장(P4)를 잇는 육교 위로 인부들이 지나가고 있다. 김진영 기자
삼성 반도체 제국…평택-용인-테일러 '삼각편대'

이를 통해 확보된 막대한 자금과 현금 창출력은 곧 삼성의 '반도체 제국' 건설을 위한 밑거름이다. 삼성전자는 향후 5년간 연구개발(R&D)을 포함한 국내 투자에 총 450조원을 투입하겠다고 공언한 상태다. 'HBM4 전초 기지'로 탈바꿈 중인 평택 캠퍼스를 필두로 미국 텍사스주에선 2nm·3nm 기반 AI·고성능 컴퓨팅(HPC) 칩을 담당할 테일러 공장이 출정 준비를 마무리하고 있다. 테슬라, 엔비디아 등 미국 본토의 대형 고객사를 가로채기 위한 수주 영업의 최전선이다.


TSMC가 장악한 시스템반도체 시장에서도 영토 확장에 나선다. 삼성전자가 향후 20년간 약 360조원을 쏟아붓는 용인 반도체 국가산업단지는 첨단 시스템반도체 팹 6기를 비롯해 150여개의 소재·부품·장비(소부장) 기업, 팹리스(설계), 연구소가 유치될 예정이다. 업계에선 물가 상승과 최첨단 장비 도입 등으로 최종 투자비가 약 400조원에 육박할 것이란 분석도 나온다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "그동안 은행권 자금을 잘 이용하지 않던 삼성전자가 3조6000억원 상당의 대출 잔액을 기록하는 등 투자 재원을 마련하는 방식이 유연해지고 있다"며 "전폭적인 시설 투자를 통해 반도체 슈퍼사이클에서 선두권을 놓치지 않겠다는 의지를 엿볼 수 있는 대목"이라고 짚었다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 올해 삼성전자의 영업이익을 170조원으로 추산하며 TSMC(124조원 추정)를 제치고 글로벌 영업이익 톱10에 진입할 것으로 내다봤다.

[칩톡]AI 반도체 전쟁 최전선을 가다…삼성 P5, 메모리·파운드리 경계 허문 'HBM 병기고' 4일 삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 건설 현장의 모습. 김진영 기자



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기 보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월 4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까? 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기