미국 소재 한국계 스타트업, 85%는 '현지서 창업'

스타트업얼라이언스, ‘2026 미국 소재 한국계 스타트업 맵’ 리포트 발간

미국 소재 한국계 스타트업 165개사 분석

미국의 한국계 스타트업은 미국 '현지 창업' 비중이 압도적으로 높은 것으로 나타났다. 창업 초기부터 현지 시장 적합성을 검증하고, 현지 네트워크와 투자 자본을 빠르게 확보하려는 '본 글로벌(Born Global)' 전략이 보편화된 것이다.

스타트업얼라이언스는 5일 이 같은 내용을 담은 '2026 미국 소재 한국계 스타트업'을 발간했다. 이번 리포트는 미국 내 본사를 설립한 한국인 및 한국계 미국인 등 해외 한인(이하 한국계)이 창업한 스타트업 165개 사를 대상으로 조사했다.

조사 대상인 미국 내 본사 소재 기업 165개 사를 분석한 결과 본사를 미국으로 이전하는 '플립(Flip)'보다 미국 현지에서 직접 창업하는 '현지 창업' 비중이 85.5%로 압도적으로 높았다. 이는 창업 초기부터 현지 시장 적합성을 검증하고, 현지 네트워크와 투자 자본을 빠르게 확보하기 위해서다.

또 미국 진출 한국계 스타트업의 65.4%가 미 서부 지역에 집중된 것으로 나타났다. 지역별로는 ▲실리콘밸리(44.8%) ▲남부 캘리포니아(20.6%) ▲뉴욕(16.4%) 순으로 분포했다. 이는 풍부한 투자 자본과 두터운 한인 네트워크 등이 결합된 미 서부의 인프라가 창업가들에게 매력적인 베이스캠프 역할을 하고 있다는 것을 보여준다.

미국 소재 한국계 스타트업 지역별 분포. 스타트업얼라이언스

산업 분야별로는 각 도시의 핵심 인프라에 맞춰 전략적으로 거점을 선택하는 경향이 뚜렷했다. 실리콘밸리는 '업무&생산성(27.0%)', '헬스케어(17.6%)' 등 기술 중심의 딥테크 및 IT 서비스 기업이 주를 이뤘다. 몰로코(Moloco), 센드버드(Sendbird), 트웰브랩스(TwelveLabs) 등이 대표적이다. 남부 캘리포니아(LA, 샌디에이고 등)는 아시아 물류 관문이라는 지리적 위치와 한인 커뮤니티를 바탕으로 '콘텐츠&소셜', '푸드', '이커머스' 등 B2C(기업·소비자 간 거래) 기업이 강세를 보였다. 뉴욕은 금융과 트렌드의 중심지답게 '패션&뷰티', '핀테크' 기업이, 보스턴·케임브리지는 소재 기업의 70%가 헬스케어 분야일 정도로 산업적 특색이 명확했다.





스타트업얼라이언스 관계자는 "대다수 한국계 스타트업이 '미국 창업'을 선택한다는 것은 글로벌 시장을 더 이상 '진출'의 대상이 아닌 '시작'의 무대로 보고 있다는 방증"이라며, "과거 유대인 커뮤니티가 서로 밀어주고 끌어주며 미국 생태계의 주축으로 성장했듯이 이제는 미국 내 한국계 창업 커뮤니티가 스타트업의 현지 안착과 글로벌 성장을 견인하는 든든한 발판 역할을 하게 될 것"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

