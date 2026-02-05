NHN, 서브컬처 RPG '어비스디아' 사전등록 인증 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한정 굿즈, 카톡 이모티콘 등 제공

NHN은 신작 서브컬처 역할수행게임(RPG) '어비스디아'의 사전등록 인증 이벤트를 시작했다고 5일 밝혔다.

'어비스디아' 사전등록 인증 이벤트. NHN 제공

링게임즈가 개발한 '어비스디아'는 정체불명 공간인 '어비스 슬릿'의 위협을 미소녀들과 조율사가 함께 해결해 나가는 스토리다. 지난해 일본 시장에 먼저 선보였으며 올해 1분기 정식 출시를 앞두고 있다.

사전등록은 '어비스디아' 공식 홈페이지와 구글 플레이, 앱스토어, 카카오게임 등에서 가능하며, 완료 화면을 스크린샷으로 촬영해 공식 네이버 라운지에 인증하면 이벤트에 자동 응모된다. NHN은 추첨을 통해 한정 굿즈, 네이버 포인트, 구글 기프트 카드 등 다양한 경품을 제공할 예정이다. 이벤트 기간은 오는 24일까지다.

이와 함께 카카오톡 이모티콘 제공 이벤트로 진행 중이다. 주요 캐릭터들로 제작된 웹툰 풍의 액션 이모티콘으로, 카카오게임 사전예약을 통해 등록한 이용자에게 선착순으로 실시간 지급된다. 이모티콘은 다운로드 후 30일간 사용 가능하다.





김상호 NHN 게임사업본부장은 "사전등록을 통해 더 많은 이용자가 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 추가 이벤트들을 준비했다"며 "공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 캐릭터 소개와 영상, 4컷 만화도 계속 업데이트하고 있으니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

