가수 레이나, 새 싱글 '올모스트 러브' 5일 발매

레이나. 브랜뉴뮤직 제공

가수 레이나가 새 싱글 '올모스트 러브'(Almost Love)를 발매한다고 브랜뉴뮤직이 5일 밝혔다.

싱글은 이날 오후 6시 공개된다. 산이·레이나의 '한여름밤의 꿀' 이후 브랜뉴뮤직과 다시 손잡은 레이나가 프로듀서 노마드(NOMAD)와 함께 작업했다. 노마드는 최근 저스디스의 정규 앨범 '릿'(LIT) 참여로 주목받은 프로듀서다.

신곡은 레이나의 여리고 섬세한 보컬이 절제된 사운드와 조화를 이룬다. 여성 솔로 아티스트로서 자신만의 영역을 확장해 나가는 레이나의 음악적 성장을 담았다.

브랜뉴뮤직 관계자는 "레이나의 성숙한 발자취를 확인할 수 있는 곡"이라며 "더욱 단단해진 음악적 색깔을 느낄 수 있을 것"이라고 전했다.





레이나는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "감정이 단순하면 좋겠지만 우리는 상처로 인해 더 많은 두려움을 쌓고 망설이게 된다"며 "곡명은 '올모스트 러브'지만 우리는 서로를 지나치지 않는 진짜 사랑을 하길 바란다"고 전했다.





