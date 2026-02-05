헤라, 안티에이징 스킨케어 라인 '시그니아' 리뉴얼 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아모레퍼시픽의 90년 동백 연구 헤리티지 담아

화이트 까멜리아 EXO™ 함유…고효능 안티에이징 라인

아모레퍼시픽의 컨템포러리 서울 뷰티 브랜드 헤라가 90여 년간 이어온 동백 연구 헤리티지를 담아 하이엔드 안티에이징 스킨케어 라인 '시그니아'를 새롭게 출시한다.

이번 리뉴얼은 헤라의 세포 과학 연구를 기반으로 핵심 성분과 포뮬러를 업그레이드한 것이 특징이다. 건강한 피부 상태 유지를 돕는 고효능 안티에이징 라인 '시그니아'에 새로운 핵심 원료인 흰동백을 적용해 한층 강화된 안티에이징 솔루션을 제안한다. 동백은 아모레퍼시픽의 모태가 된 원료로, 동백기름을 만들던 1930년대부터 90년 넘게 연구를 이어오며 헤리티지를 구축해왔다.

'시그니아'를 통해 처음 선보이는 흰동백은 전 세계적으로 매우 드문 희귀 품종으로, 동백 중에서도 극히 일부만이 하얀 꽃을 피운다. 헤라 연구진은 낙화 후에도 최대 7일간 형태를 유지하는 흰동백의 강인한 생명력에 주목해 성분 연구를 진행했으며, 오랜 연구 끝에 독자 성분인 화이트 '까멜리아 EXO™'를 개발했다.

화이트 까멜리아는 흰동백 꽃과 잎에서 추출한 '시그니아'만의 차별화된 탄력 강화 성분과 'NAD+'를 결합한 복합 성분이다. 피부 속 에너지를 활성화해 탄력과 밀도 개선을 돕고, 건강한 피부 컨디션 유지에 효과적이다.

'시그니아' 라인의 대표 제품인 '시그니아 코어 리프팅 세럼'은 화이트 까멜리아를 함유해 피부 탄력을 촘촘하게 채우고 장벽을 강화한다. 또한 피부 리페어 속도를 끌어올려 피부를 지탱하는 유스 콜라겐 생성을 촉진해 맑고 생기 있는 피부로 가꿔준다. 노화된 피부에서 생성되는 거친 콜라겐과 달리, 유스 콜라겐은 빛을 균일하게 반사해 한층 매끄럽고 화사한 피부 표현을 돕는다.





새로워진 헤라 시그니아 라인은 전국 백화점 매장과 아모레몰 등에서 만날 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

