[오늘의신상]'달콤 생딸기' 시즌 한정 티라미수

CJ푸드빌 운영 더플레이스 신제품

"제철 생딸기·수제 피스타치오 크림의 만남"



CJ푸드빌이 운영하는 더플레이스가 생딸기가 가장 달콤해지는 계절을 맞아 시즌 한정 메뉴 2종을 출시했다.

CJ푸드빌은 이번 시즌 메뉴는 달콤한 생딸기를 주인공으로, 더플레이스만의 이탈리안 감성을 더해 완성한 것이 특징이라고 5일 밝혔다.

'피스타치오 딸기 티라미수'는 지난해 신메뉴로 선보인 이후 큰 호응을 얻은 메뉴로, 올해 딸기 시즌을 맞아 한정으로 다시 출시됐다. 풍성하게 올린 제철 생딸기와 최근 트렌드로 떠오르는 피스타치오 크림을 매일 직접 수제로 만들어 산뜻하면서 부드러운 풍미를 살렸다. 딸기의 상큼 달콤함과 피스타치오의 고급스러운 맛이 어우러져 기분 좋게 식사를 마무리하기에 제격이다.

함께 선보이는 '딸기 리코타 샐러드'는 더플레이스의 시그니처 메뉴인 리코타 푸르타 샐러드를 딸기 시즌에 맞춰 시즌 한정으로 선보이는 메뉴다. 수제 리코타 치즈의 고소함에 달콤한 생딸기와 신선한 채소를 조화롭게 구성해, 메인 요리와도 잘 어우러지는 샐러드로 완성했다.

시즌 메뉴를 보다 합리적으로 즐길 수 있도록 '베리 스페셜(BERRY SPECIAL)' 콘셉트의 세트 메뉴도 마련했다. '베리 스페셜 커플 세트'는 딸기 리코타 샐러드와 피스타치오 딸기 티라미수부터 화덕 피자, 파스타가 포함된 구성으로 2인이 부담 없이 즐기기 좋다.

'베리 스페셜 파티 세트'는 시즌 한정 딸기 메뉴 2종에 화덕피자, 파스타, 채끝 등심을 맛있게 시어링해 커팅한 스테이크 딸리아따 디 만조까지 포함해 3~4인 모임에 풍성하게 나눌 수 있도록 구성했다.

더플레이스는 생딸기 메뉴를 보다 부담 없이 즐길 수 있도록 다양한 프로모션도 마련했다. 다음 달 18일까지 카카오톡 채널 친구 추가 시 세트 메뉴 2종에 대해 추가 할인 혜택을 제공한다.





또한 평일 오후 2시부터 5시까지 '이탈리안 돌체 아워' 프로모션을 통해 피스타치오 딸기 티라미수 주문 시 연남동 프리미엄 커피 브랜드 '테일러 커피' 원두를 사용한 아메리카노 2잔을 무료로 제공해 식사 후 디저트 타임까지 여유롭게 즐길 수 있도록 했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

