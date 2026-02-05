에기연 "공기 중 이산화탄소 1일 포집 규모 '1→19㎏' 실증 성공"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 연구팀이 공기 중 이산화탄소 포집 규모를 기존 대비 19배까지 끌어올리는 데 성공했다.

한국에너지기술연구원(에기연)은 CCS 연구단 박영철 박사 연구팀이 1일 1㎏에 불과하던 공기 중 이산화탄소 포집량을 직접 공기포집(Direct Air Capture·DAC) 기술을 통해 19㎏까지 늘리는 데 성공했다고 5일 밝혔다.

개발한 공정은 1000시간 이상의 실증 운전을 통해 효과를 입증, 향후 더 큰 규모의 실증 가능성을 엿볼 수 있게 했다.

DAC 기술 원리 개념도. 한국에너지기술연구원

DAC 기술은 송풍기를 이용해 공기를 공정 설비로 흡입한 후 흡수제를 활용해 흡입된 공기 중 이산화탄소를 선택적으로 포집하고 흡수제에 열 또는 진공을 가해 고농도의 이산화탄소를 추출한다. 이어 이산화탄소를 압축 및 저장해 제품 원료 등으로 활용할 수 있게 한다.

연구팀은 지난해 수행한 1㎏급 포집 실증을 토대로 흡수제의 충전량, 기체 처리량, 열관리 설계를 고도화하는 방식으로 1년 만에 포집 규모를 19배(1일 기준)까지 늘렸다. 이는 하루 동안 소나무 1000여 그루가 공기 중 이산화탄소를 흡수하는 양과 맞먹는 수준이다.

무엇보다 연구팀이 개발한 기술은 실증에서 1000시간 이상 시스템을 운전해도 흡수제 성능, 열관리 효율, 반응기 압력손실 등 주요 지표가 안정적으로 유지돼 기존 1㎏급 실증에서 확인하지 못했던 장기 연속 운전 조건에서의 안정성과 공정 사이클 간 성능 편차 등 데이터를 확보했다는 점에서도 의미를 갖는다.

확보된 데이터는 향후 공기 중 이산화탄소 포집을 대규모로 확대하는 데 활용될 수 있다. 연구팀은 실증 결과를 토대로 포집 공정을 1일 200㎏으로 확대 실증할 계획이다.

단계적 규모 확대를 통해 2035년까지 연간 1000t 이상의 이산화탄소를 포집하는 설비를 실증한다는 게 연구팀의 목표다.

박영철 박사는 "이번 실증은 국내 고유의 직접 공기 포집 기술을 확보하기 위한 출발점"이며 "향후 연간 수백만t 규모의 이산화탄소 감축이 가능한 기술로 발전시켜 국가 탄소중립에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 DACU 원천기술개발사업의 지원을 받아 추진됐다. 연구에는 에기연을 중심으로 KAIST, 고려대, GS건설이 참여했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

