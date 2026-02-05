극지연구소 손우주 박사, SCAR '2026 과학-정책 펠로우' 선정

로스해 크릴 생태 연구 성과 인정

10월 CCAMLR 과학위원회 공식 참여

손우주 박사. 극지연구소.

극지연구소는 연구소 소속 손우주 박사가 남극연구과학위원회(SCAR)가 주관하는 '2026 과학-정책 펠로우'에 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

SCAR 과학-정책 펠로우는 초·중견 연구자들이 남극에서의 과학적 발견을 국제 정책으로 연결하는 과정에 직접 참여할 수 있도록 지원하는 프로그램으로, 매년 전 세계에서 단 2명만 선발된다. 올해는 우리나라의 손우주 박사와 칠레의 우고 베니테스 박사가 선정됐다.

이번 선정에 따라 손 박사는 오는 10월 호주 호바트에서 열리는 남극 해양생물자원보존위원회(CCAMLR) 과학위원회 회의에 공식 참여하게 된다. 남극은 특정 국가의 영토권이 인정되지 않는 지역으로, 보호 조치와 자원 관리 규정이 국제 합의를 통해 결정되는 만큼 해당 회의에서 과학자의 역할은 연구 성과를 정책으로 전환하는 핵심 통로로 평가된다.

손 박사의 선정 배경에는 세계 최대 해양보호구역인 로스해의 크릴 자원량과 생태계 변동 연구가 주효하게 작용했다. 그는 수중음향 자료 분석을 통해 외형이 유사해 구분이 어려운 남극 크릴과 아이스 크릴을 식별하고, 환경 변화에 따른 군집 특성과 공간 분포 패턴을 규명했다. 이 연구는 로스해 해양보호구역의 보존 효과를 과학적으로 검증하고 향후 기후 변화에 대응한 크릴 어획량 조절 정책 수립의 핵심 근거로 활용될 것으로 평가된다.

극지연구소는 2017년부터 해양수산부 연구개발(R&D) 사업인 '로스해 해양보호구역 보존 조치 이행에 따른 생태계 변화 연구'를 수행 중이며, 손 박사의 연구 역시 해당 사업의 일환으로 진행됐다.





손 박사는 "대한민국 과학자들이 남극 보존을 위한 국제 사회 의사결정 과정에서 중추적 역할을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

