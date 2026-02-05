바른손이앤에이·스튜디오N, 동남아 현지화 콘텐츠 공동 제작 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

웹툰 IP 기반 인도네시아 등 3개국 공략

바른손이앤에이가 네이버웹툰 영상 제작 자회사 스튜디오N과 손잡고 동남아시아 콘텐츠 시장 공략에 속도를 낸다.

5일 바른손이앤에이와 스튜디오N에 따르면 양사는 스튜디오N이 영상화 권리를 확보한 웹툰·웹소설 등 창작 지식재산권(IP)을 기반으로 인도네시아, 태국, 베트남 등 동남아 3개국 대상 현지화 콘텐츠를 공동 제작하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 글로벌 무대에서 K콘텐츠 확산을 선도해온 스튜디오N의 기획력과 동남아 전역에서 탄탄한 파트너 네트워크를 구축해온 바른손이앤에이의 제작 역량을 결합한 전략적 파트너십이다. 양사는 현지화 기반의 공동 제작을 통해 콘텐츠 경쟁력을 높이고 글로벌 시장으로의 확장을 추진할 계획이다.

바른손이앤에이는 인도네시아 시장에서 성과를 거두고 있다. 지난해 11월 개봉한 후속작 '아각 라엔: 멘얄라 판티쿠!'는 누적 관객수 1093만명을 돌파하며 인도네시아 로컬 박스오피스 1위에 올랐다. 태국 최대 영화 스튜디오 GDH와 협업하는 한편 베트남에서는 영화 '돈 크라이 버터플라이'로 베니스 국제영화제 비평가주간 2관왕을 차지했다.

네이버웹툰의 영상 제작 자회사인 스튜디오N은 영화 '좀비딸'로 564만명의 관객을 동원했으며, 넷플릭스 시리즈 '닭강정'은 한국 작품으로는 유일하게 제53회 국제 에미상 코미디 부문 후보에 올랐다. 이외에도 드라마 '정년이', 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 등을 선보였다.





최윤희 바른손이앤에이 대표는 "해외 사업 경험을 통해 동남아 시장의 빠른 변화와 잠재력을 체감해왔다"며 "글로벌 확장성을 갖춘 스튜디오N의 IP는 동남아 현지화 전략을 함께 펼쳐 나갈 최적의 파트너다"고 밝혔다. 이어 "지역적 특색과 글로벌 감각을 아우르는 경쟁력 있는 콘텐츠를 만들어 나가겠다"고 했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

