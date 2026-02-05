설 연휴 앞둔 광주, 재난·의료·물가까지 '생활안정 대책' 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14~18일 종합상황실 운영…재난 대응 체계 유지

응급의료 25곳·문여는 병원 운영 진료공백 최소화

교통·돌봄·물가 관리 등 47개 과제 집중 추진

광주광역시가 설 연휴 기간 시민 안전과 생활 편의를 위한 종합대책을 가동한다. 재난 대응, 비상 진료, 물가 안정 등을 중심으로 연휴 기간 시민 불편 최소화에 초점을 맞췄다.

광주광역시 청사. 송보현 기자

광주시는 시민이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 '설 명절 시민생활안정 종합대책'을 추진한다고 5일 밝혔다. 설 연휴 기간인 오는 14일부터 18일까지 종합상황실을 운영해 대설·한파 등 재난 상황과 각종 사건·사고에 대비한다. 120콜센터를 통해 응급의료기관, 가스 공급업소, 민원 발급기 운영 여부 등도 안내한다.

이번 대책은 ▲시민생활 안정 ▲비상진료 및 감염병·식중독 예방 ▲물가 안정 등 3개 분야, 12개 항목, 47개 과제로 구성됐다.

시민생활 안정 분야에서는 재난관리체계 유지, 산불방지 상황실 운영, 다중이용시설 안전점검 등 안전관리 대책을 추진한다. 귀성객과 성묘객 편의를 위해 14일부터 18일까지 지원15번, 용전86번, 518번 시내버스를 영락공원까지 경유·연장 운행한다. 설 당일인 17일에는 광주종합버스터미널을 경유하는 518번 버스를 증차한다.

복지 사각지대 위기가정을 발굴·지원하고 취약 노인과 저소득 아동 대상 돌봄 서비스도 강화한다. 안정적인 수돗물 공급을 위한 급수 종합상황실을 운영한다. 거리 가게, 노상적치물, 불법광고물 정비 등 도시환경 관리도 병행한다.

비상진료 및 감염병·식중독 예방 대책도 시행한다. 응급의료기관 25곳과 문여는 병원·약국을 운영한다. 당직의료기관 명부는 응급의료포털에서 확인할 수 있다. 광주기독병원은 자정까지, 광주센트럴병원은 밤 11시까지, 아이맘아동병원과 북구미래아동병원은 오후 6시까지 운영한다.

물가 안정과 지역경제 활성화 대책도 포함됐다. 가격표시제 점검 등 민생물가 관리에 나선다. 전통시장 이용과 로컬푸드 직매장, 농산물 직거래장터 운영을 통해 지역 소비 촉진을 추진한다.

광주시는 도시철도 2호선 공사구간 인근 소비 촉진을 위해 '지역 상생체크카드 추가환급'을 시행 중이다. 기본 환급 10%에 추가 10%를 더해 총 20% 환급을 적용한다.





광주전남 행정통합 홍보도 병행한다. 공청회와 온·오프라인 채널을 통해 귀성·귀경객과 시민에게 통합 필요성과 관련 정보를 안내한다.





