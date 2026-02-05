손경식 회장 "AI 시대, 협력적인 노사관계 정착돼야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제4회 한국최고경영자포럼 개회사

"노란봉투법, 기업 우려…대책 마련해야"

"정년연장, 채용 축소·노동시장 이중구조 심화"

손경식 한국경영자총협회 회장(CJ그룹 회장)은 한국최고경영자포럼에서 "인공지능(AI) 시대의 기업 혁신과 근로자 고용 안정을 위해 협력적인 노사관계가 산업 현장에 정착돼야 한다"며 "노사가 스스로 법과 원칙을 준수하고,대화와 타협을 통해 문제를 해결해 나가는 문화가 필요하다"고 강조했다.

손경식 한국경영자총협회 회장이 5일 서울 웨스틴 조선 호텔에서 열린 한국최고경영자포럼 개회사를 하고 있다. 경총

손 회장은 5일 서울 웨스틴 조선 호텔에서 열린 한국최고경영자포럼 개회사를 통해 "최근 급속한 AI의 진보는 다양한 신산업을 태동시키고, 이를 성장 기반으로 또 다른 기술혁신을 낳는 선순환 구조를 통해 사회·경제 구조 변화를 가져오고 있다"며 이처럼 말했다.

그러면서 "AI 시대, 우리 노동시장은 AI를 통한 기업의 혁신과 창의적인 인재의 육성, 안정적 일자리를 통한 근로자의 삶의 질 향상을 모두 달성하기 위한 해법의 모색이 최대 과제로 주어질 것"이라고 덧붙였다.

다음달 10일 시행을 앞둔 노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안, 이른바 '노란봉투법'에 대해서는 "많은 기업이 법 시행 이후 파장에 대해 우려를 표하고 있다"며 "정부와 국회가 산업 현장의 혼란을 최소화할 수 있는 실효성 있는 대책을 조속히 마련해 주길 바란다"고 밝혔다.

법정 정년 연장 문제에 대해서는 "청년 신규 채용 기회를 축소하고, 노동시장 이중구조를 심화시킬 것"이며 "퇴직 후 재고용 같은 유연한 방향의 제도 도입을 위한 사회적 논의 및 연공급 임금체계 문제 해결도 필요하다"고 강조했다. 근로시간 제도에 대해서도 "획일적 규제를 지양하고, 업무 특성과 산업 여건을 반영해 역량과 성과가 충분히 발휘될 수 있도록 유연하게 개선해야 한다"고 덧붙였다.

제4회를 맞는 이번 포럼에서는 이날과 6일 이틀간 김대식 카이스트 교수의 기조 강연, 현동진 현대자동차그룹 로보틱스랩장의 신기술 특강, 권창준 고용노동부 차관의 정책 특강, 신원근 카카오페이 대표이사의 CEO 특강 등이 진행된다.





경총은 "AI 시대의 도전이 우리 경제와 기업에 새로운 도약의 기회가 되기를 바라며, 이번 포럼을 통해 변화의 방향을 함께 고민하고 미래에 충실히 대비할 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

