마이리얼트립, AI 항공권 탐색 서비스 '럭키글라이드' 정식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 6개월 가격 데이터 분석

마이리얼트립은 인공지능(AI) 항공가 탐색 서비스 '럭키글라이드(Lucky Glide)'를 정식 출시했다고 5일 밝혔다.

마이리얼트립은 최근 여행 계획 단계에서 목적지보다 예산을 우선 고려하는 이용자가 급증하고 있다는 점에 주목해 항공권 가격을 중심으로 여행지를 탐색할 수 있는 '럭키글라이드'를 새롭게 선보였다.

마이리얼트립은 인공지능(AI) 항공가 탐색 서비스 '럭키글라이드(Lucky Glide)'를 정식 출시했다고 5일 밝혔다.

AD

럭키글라이드는 마이리얼트립 항공 캘린더 API를 활용해 최대 6개월간의 항공권 가격 데이터를 분석, 도시 및 일정별 가격 흐름을 직관적으로 제공한다. 이를 통해 이용자는 예산 범위 내에서 여행지를 비교, 선택할 수 있다.

특히 관심 노선의 가격 변동을 안내하는 '알림 기능'과 동일 노선 내에서 합리적인 인접 일정을 찾아주는 '대안 일정 제안' 기능을 도입해 목적지와 일정이 미정인 상황에서도 항공권 탐색을 시작할 수 있도록 설계했다.

마이리얼트립은 이번 출시를 시작으로 숙박·액티비티 등 여행 상품 전반에 가격 기반 탐색 서비스를 확대해 나갈 계획이다.





AD

마이리얼트립 관계자는 "여행의 시작 단계에서 고객이 보다 가볍게 계획을 세울 수 있도록 관련 기능을 지속해서 고도화해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>