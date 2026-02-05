세라젬, 리디아 고와 글로벌 앰배서더 계약 연장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"프로페셔널한 태도와 가치 맞닿아"

세라젬이 여자 골프를 대표하는 리디아 고와 글로벌 앰배서더 파트너십을 연장한다고 5일 밝혔다.

세라젬 글로벌 앰배서더 리디아 고와 척추 관리 의료기기 ‘마스터V9’. 세라젬

AD

세라젬은 계약 연장을 통해 리디아 고가 올해 중요한 도전에 집중할 수 있도록 헬스케어 파트너로서의 지원을 이어갈 예정이다.

리디아 고는 호주 여자프로골프(ALPGA) 투어 뉴사우스웨일스(NSW) 오픈에서 14세에 최연소 우승을 기록하며 이름을 알렸다. 이후, 최연소 세계 랭킹 1위 등극, LPGA 투어 통산 20승 이상 달성, 2024년 파리 올림픽 금메달 획득, LPGA 최연소 명예의 전당 입성 등 굵직한 성과를 썼다. 현재는 '커리어 그랜드 슬램 달성'이라는 또 다른 목표를 위해 최상의 컨디션과 집중력을 유지하고 있다.

세라젬은 리디아 고의 프로페셔널한 태도와 선수 철학이 자사가 추구하는 헬스케어 가치와 맞닿아 있다는 입장이다. 세라젬은 올해에도 리디아 고와 함께 주요 골프 대회 연계 마케팅, 디지털 콘텐츠 협업 등 다양한 글로벌 커뮤니케이션 활동을 전개하며 프리미엄 헬스케어 브랜드로서의 인지도를 지속해서 강화할 계획이다.





AD

세라젬 관계자는 "리디아 고 선수는 꾸준함과 자기관리로 세계 정상에 오른 대표적인 선수"라며 "2026년 그랜드 슬램이라는 중요한 도전을 앞둔 시점에 동행을 이어가게 돼 뜻깊다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 리디아 고와 함께 세라젬이 추구하는 '일상 속 건강 관리'의 가치를 글로벌 시장에 전달해 나가겠다"고 덧붙였다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>