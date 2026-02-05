롯데하이마트, 75년 전통 커피메이커·토스터 론칭…"해외소싱 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 트윈버드사 프리미엄 주방가전 2종 도입

가전 브랜드·상품 고객 수요 다양화

롯데하이마트는 국내에서 쉽게 접할 수 없었던 해외 유명 브랜드의 인기 주방가전 상품들을 선보이며 해외 소싱을 강화한다고 5일 밝혔다.

우선 일본 라이프스타일 가전회사 '트윈버드(TWINBIRD)'사의 프리미엄 주방가전으로 토스터와 커피 메이커 2종을 론칭한다. 75년 전통의 트윈버드는 고사양 스펙과 내구성, 빠르게 변화하는 트렌드에도 흔들리지 않는 '타임리스 디자인'으로 혁신을 이어온 브랜드다.

롯데하이마트가 론칭하는 일본 트윈버드사의 커피메이커와 토스터. 롯데하이마트 제공

이곳에서 만든 '타쿠미 블랑제 토스터'는 세계 3대 제과제빵 대회로 꼽히는 '독일 iba컵'에서 우승한 '아사이 카즈히로(Asai Kazuhiro)' 장인의 제빵 기술을 재현한 상품이다.

'전자동 커피 메이커'는 일본의 스페셜티 커피 창시자로 불리는 '타구치 마모루(Taguchi Mamoru)' 장인의 드리핑 기술을 재현했다. 추출 온도에 따라 맛이 달라지는 커피의 특성을 고려해 장인이 직접 감수해 추천한 추출 온도를 구현했고, 커피 종류에 따라 다양한 온도를 선택해 추출할 수 있다.

이들 제품의 가격은 각각 39만9000원과 49만9000원으로 롯데하이마트 잠실점에서 처음 선보인다. 올해 20여개 매장으로 판매처를 확대할 계획이다.





롯데하이마트는 또 아직 국내에 선보이지 않은 인기 해외 상품들을 소개하며 가전양판점의 특장점을 강화할 방침이다. 박병용 롯데하이마트 PB해외소싱부문장은 "점점 전문화되는 고객들의 다양한 취향을 반영해 국내에서는 쉽게 접할 수 없었던 해외 인기 주방가전들을 선보이게 됐다"며 "올해 다양한 해외 상품들을 지속적으로 선보여 고객들이 새로운 가전 트렌드를 경험할 수 있는 기회를 제공하겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

