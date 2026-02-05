BISTEP, 전국 첫 전력반도체과 신설 금샘고 방문… 해양반도체 인재양성 속도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-해양반도체 국책사업 연계 전주기 인재 전략 추진… 교육 현장 수요 점검

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지역 정주 기반 전주기 인재 양성 정책연구와 정부 대규모 사업 유치를 위해 전국 최초로 전력반도체과를 신설한 금샘고등학교를 방문했다.

BISTEP이 전국 첫 전력반도체과를 신설한 금샘고를 방문하고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공

이번 방문은 지난 1월 부산시와 BISTEP, 부산테크노파크가 주도한 'K-해양반도체 얼라이언스' 출범 이후 추진되는 후속 조치다. BISTEP은 해양반도체 산업 생태계 조성을 위해 대형 국책사업 기획·유치와 연계한 인재 양성을 핵심 전략으로 추진하고 있다.

BISTEP은 이날 금샘고등학교 전력반도체과 실습 현장을 직접 둘러보고 학교 관계자들과 간담회를 열어 교육 현장의 수요를 점검했다. 정부 부처에 제안할 국가 연구개발(R&D) 사업을 준비하는 과정에서 해양반도체 인재를 체계적으로 양성하기 위한 협력 방안을 모색하기 위해서다.

금샘고등학교는 교육부 재구조화 학과 개편 사업에 선정돼 올해 전력반도체과를 신설했으며, 약 70명의 신입생이 입학할 예정이다. 학생들은 졸업 후 현장에서 즉시 활동 가능한 반도체 오퍼레이터와 인스펙터 양성을 목표로 교육을 받게 된다.

오상흔 금샘고 교장은 "지역 산업체가 필요로 하는 전력반도체 인재를 양성하는 학교로 전환하는 도전에 나섰다"며 "상반기 교육부가 지정하는 협약형 특성화고 선정에 도전해 지역 산업 발전에 기여하는 고급 기술인재를 지속적으로 배출하겠다"고 말했다. 학교는 향후 '부산전력반도체고등학교'로의 교명 변경도 검토 중이다.

김영부 BISTEP 원장은 "K-해양반도체 산업이 부산을 대표하는 미래 전략산업으로 성장하기 위해서는 대규모 정부 재정사업 유치가 무엇보다 중요하다"며 "부산시와 부산테크노파크, 지역 혁신기관들과 협력해 국가사업 유치와 전주기 인재양성 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





BISTEP은 올해 '부산 과학기술분야 전공 인력의 역외 유출 방지 방안' 등 지역 정주형 인재 정책연구를 통해 고등학교부터 대학원까지 이어지는 전주기 인재양성 전략을 정책에 반영할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

