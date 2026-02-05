챗봇으로 배당금·실적 정보 전달…KCC, IR 챗봇 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메신저 기반 IR 챗봇으로 실시간 정보 제공

키워드 입력하면 자동 응답

KCC가 주주와의 실시간 소통을 한층 강화하기 위해 IR(Investor Relations) 챗봇 서비스를 도입한다고 5일 밝혔다.

KCC가 도입한 IR 챗봇 서비스. KCC

AD

KCC는 IR 챗봇 도입을 통해 주주와 투자자가 언제 어디서나 주요 키워드를 입력하는 것만으로 재무지표, 사업부별 실적 등 핵심 정보를 실시간으로 조회할 수 있는 환경을 구축했다.

머신러닝 기반으로 축적된 IR 데이터베이스를 학습시켜 반복되는 질의 패턴과 핵심 키워드를 분석해 보다 정확하고 개인화된 응답을 제공한다. 반복 질의에 대한 대응 효율성을 높이는 동시에, 투자자 커뮤니케이션의 접근성과 응답 품질을 모두 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

모바일 메신저에서 KCC 챗봇 채널을 추가한 이용자는 △배당금 △실적 발표 △주주총회 일정 △IR 자료 업데이트 등 주요 정보를 알림 형태로 받아볼 수 있다. 투자자는 별도의 확인 절차 없이도 중요한 이슈 발생 때 신속하게 관련 내용을 받아볼 수 있다.

KCC는 주주 중심 경영 강화와 디지털 전환(DT) 전략의 일환으로 IR 챗봇을 도입했다. 2023년 IR 페이지 개설, 2024년 IR 레터 발행에 이어 디지털 기반 소통 채널을 확대해왔다.





AD

KCC 관계자는 "IR 챗봇은 디지털 전환을 기반으로 한 투자자 소통 플랫폼으로, 주주 중심의 ESG 경영을 강화하는 핵심 수단이 될 것"이라며 "앞으로도 주주 소통 중심의 맞춤형 IR 서비스를 지속 확대해 투자자에게 신뢰받는 기업으로 성장하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>