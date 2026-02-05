마스오토, 美서 세계 최장거리 자율주행 화물운송 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국서 출발해 미국 대륙 횡단

민간 매출 기반 자율주행 상용화 본격화

자율주행 트럭 스타트업 마스오토는 국내 주요 물류·제조 기업과 함께 '팀 코리아'를 구성해 미국에서 세계 최장거리 자율주행 화물운송 프로젝트를 시작한다고 5일 밝혔다.

이번 프로젝트에는 현대모비스, 롯데글로벌로지스, LX판토스가 참여한다. 마스오토는 자율주행 트럭과 전체 운송을 총괄하고, 참여 기업은 각 사가 보유한 인프라와 네트워크를 기반으로 화물운송을 수행하는 동시에 자율주행 물류 체계로의 전환을 추진한다.

먼저 현대모비스 사업장에서 수출용 자동차부품을 적재한 자율주행 트럭이 부산항까지 운송한다. 미국 캘리포니아주 롱비치항에 도착한 이 화물을 다시 자율주행 트럭으로 현대모비스 알라바마, 조지아 현대모비스 모듈공장까지 운송하는 방식이다. 미국 내 자율주행 구간만 편도 3379㎞에 달한다. 여객·화물을 통틀어 전 세계 최장거리 자율주행 운송 사례라고 마스오토는 설명했다.

마스오토는 이번 사업의 핵심 기술로 2019년부터 개발해온 카메라 기반 'End-to-End AI(E2E AI)' 자율주행 기술을 활용한다. 비전 기반 E2E AI는 방대한 주행 데이터를 학습한 단일 통합 신경망이 인지·판단·제어를 통합적으로 수행하는 시스템이다. 도로 환경에 대한 일반화된 인식을 통해 미국 대륙횡단과 같은 초장거리까지 확장이 가능한 것이 특징이다.

운송 화물은 반조립 형태의 자동차 부품으로, 40t급 대형트럭으로 운송된다. 해당 부품은 미국에 위치한 현지 생산 거점으로 투입될 예정이다.





박일수 마스오토 대표는 "미국 트럭 운송 시장은 연간 약 1400조원 규모로, 전 세계 반도체 시장의 1.5배에 달하는 거대 시장"이라며 "국내 대표 기업들이 협력해 사업성 있는 자율주행 모델로, 전 세계를 선도하는 미국 시장에서 승부를 겨룰 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

