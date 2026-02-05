이웃과 행복한 노년을… 부산시, 15분도시 '개금동 하하센터' 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산진구 개금동에 신노년층을 위한 복합문화공간 조성이 본격화된다.

부산시(시장 박형준)는 5일 '15분도시 해피챌린지 당감·개금권 개금동 하하센터 조성사업'을 착공한다고 알렸다. 이날 오후 2시 부산진구 개금동에서 착공식이 열리며 박형준 시장과 이헌승 국회의원, 지역 주민 등 100여명이 참석할 예정이다.

개금동 하하센터는 개금3동 주거 밀집지역에 들어서는 시설로 집에서 걸어서 15분 안에 접근할 수 있는 생활권 핵심 시설이다. 사람 중심의 15분도시 구상을 구현하는 사례로 신노년층의 일상과 여가, 사회참여를 함께 담는 공간으로 조성된다.

개금동 하하센터 조감도.

사업은 2027년 3월 준공을 목표로 추진된다. 총사업비는 115억원이며, 지하1층·지상4층, 연면적 1830㎡ 규모로 들어선다. 시설에는 활동적 장년층을 위한 활동 공간과 동아리실을 비롯해 실내 AI 운동공간, 독서공간, 배움공간 등이 마련될 예정이다.

부산시는 개금동 하하센터를 통해 고령자의 경험과 지식을 아동·청소년 등 지역 구성원과 나누는 사회공헌 활동을 확대하고 세대 간 교류를 바탕으로 한 협력 공동체 조성을 기대하고 있다. 신노년층의 사회참여와 커뮤니티 활동을 지원해 지역 공동체를 강화하고 여가문화 공간과 프로그램 제공을 통해 세대 간 문화 격차 완화도 추진한다는 계획이다.

부산시는 2023년부터 집 가까운 생활권에서 노년층의 건강한 일상을 지원하기 위해 하하센터 조성을 이어오고 있다. 현재 해운대·사상·사하·동래·금정 등 5곳을 운영 중이며 동·기장·사하·서·중·부산진·북 등 7곳에서 추가 조성을 추진하고 있다.





박형준 시장은 "집 가까운 곳에서 삶이 편해지고 따뜻해지는 변화가 쌓이는 것이 도시 경쟁력"이라며 "하하센터가 이웃과 소통하고 서로 의지하는 지역 공동체의 거점이 되길 바란다"고 말했다.

개금동 하하센터 위치도.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

