[클릭 e종목]"더존비즈온, AI 기술로 수익성 높여…목표가↑"

한화투자증권은 5일 국내 소프트웨어(SW) 기업 더존비즈온에 대해 "올해 영업이익 전망치를 높여 잡는다"며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 기존 10만원에서 11만원으로 상향조정했다.

이날 김소혜 한화투자증권 연구원은 "최근 사모펀드의 지분 인수 관련 이슈로 주가 변동성이 나타날 수 있지만, 펀더멘털(기초체력)만 고려한다면 시가총액 3조원 수준은 충분히 설명할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

더존비즈온은 지난해 4분기 매출액 1271억원, 영업이익 461억원을 기록하며 시장 기대치를 23% 웃돌았다. 일회성 이슈 없이 본업의 체력 개선만으로 이뤄낸 성과다. 특히 별도 기준 영업이익률은 40.2%에 달하며 수익성을 확인했다.

실적 개선의 핵심은 클라우드 기반 차세대 솔루션인 '위하고(WEHAGO)'와 '아마란스 10(Amaranth 10)'으로의 빠른 전환이다. 김 연구원은 "구축형 제품의 매출 감소에도 불구하고 차세대 솔루션 전환 속도가 예상보다 훨씬 빠르게 진행되고 있다"며 "자체 인공지능(AI) 개발 도구를 적용해 인건비와 외주비를 절감한 효과가 눈에 띄게 나타나고 있다"고 설명했다.





김 연구원은 "AI로 인한 국내외 서비스형소프트웨어(SaaS) 기업들의 성장 우려가 부각되고 있지만, 더존비즈온은 AI 고도화를 통해 고객 확장 및 영업 레버리지를 낼 수 있는 국내 유일 SW 기업"이라며 "마진율이 40%가 나오는 국내외 SW 기업은 손꼽힌다. 더구나 분기 단위로 개선세가 나타나는 기업은 더욱 없다"고 강조했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

