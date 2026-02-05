반올림피자, 모바일 게임 '드래곤소드'와 협업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반올림피자가 모바일 오픈월드 액션 RPG(롤플레잉게임) '드래곤소드'와 협업해 게임 세계관을 반영한 제휴 메뉴를 선보인다.

5일 반올림피자에 따르면 이번 협업은 MZ세대에게 색다른 브랜드 경험을 제공하고, 더 나아가 게임·애니메이션 등 특정 세계관과 캐릭터에 몰입하는 젊은 게임 유저층과의 접점을 확대하기 위해 마련됐다.

특히 드래곤소드의 세계관에 등장하는 다양한 세력들의 영웅 콘셉트를 반영해 제휴 세트를 출시한다. 메뉴는 ▲조니 용병단 바질 더블쉬림프 ▲붉은 여우 용병단 고스트 더블쉬림프 ▲오르비스 반올림고구마 골드 ▲오르가나 치즈후라이 크림치즈 등 반올림피자의 인기메뉴 4종이다. 이벤트 굿즈는 포토카드 4종과 아크릴 굿즈 2종이다.

캐릭터 이미지가 삽입된 포토카드는 게임에서 사용할 수 있는 아이템 쿠폰 코드가 포함돼 약 2만원 상당의 혜택을 누릴 수 있다. 유저들 사이에서 대중적이면서도 소장 가치가 높은 굿즈로 꼽히는 LD 타입 아크릴 굿즈도 제공된다.





프로모션은 내달 12일까지 쿠팡이츠와 배달의 민족을 통해 진행된다. 제휴 세트를 구매하면 선착순으로 포토카드와 아크릴 굿즈를 각 1개씩 랜덤 증정한다. 반올림피자 관계자는 "협업을 통해 브랜드와 콘텐츠가 자연스럽게 연결되는 경험을 제공하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠 IP와의 협업을 통해 브랜드 경험을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

