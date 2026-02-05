티웨이항공, 항공보안 우수 부서·직원 포상… "보안 문화 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 중심 보안 역량 강화 도모

파리지점·도쿄지점 등 모범 사례 선정



티웨이항공은 항공보안 활동에 기여한 모범 부서와 직원을 선정해 '2025년 항공보안 포상 수여식'을 개최했다고 5일 밝혔다.



지난달 29일 서울 강서구 김포공항 화물청사 티웨이항공에서 이상윤 대표이사 및 임직원들이 항공보안 모범 포상 수여식 후 기념사진 촬영을 하고 있다. 티웨이항공

이번 수여식은 항공보안 위협 요인을 사전에 예방해 사고를 방지하고, 임직원들이 자발적으로 참여하는 보안 최우선 문화를 정착시키기 위해 마련됐다.

포상은 탁월한 성과를 거둔 대상을 선별해 '항공보안 우수상'과 '항공보안 기여상'으로 나눠 진행됐다.

수상 부문별로는 부서 단위에서 ▲파리지점(우수상) ▲객실승무4(기여상)가 선정됐다. 개인 부문에서는 ▲도쿄지점 석다미 매니저(우수상) ▲B737운항승무3 김재철 선임 기장(기여상) ▲객실승무1 김기랑 매니저(기여상) 등이 표창을 받았다.

티웨이항공은 이번 포상을 계기로 보안 관련 자율보고와 개선 활동에 대한 임직원 참여를 확대하고, 위험 요소를 사전에 관리하는 체계를 더욱 공고히 할 계획이다.





티웨이항공 관계자는 "현장에서의 작은 관심과 철저한 절차 준수가 항공보안 사고 예방의 출발점"이며 "앞으로도 포상 제도를 지속 운영해 임직원과 협력사 모두가 함께 참여하는 선진 항공보안 문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

