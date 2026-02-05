삼성물산, 호주 태양광 첫 수익화 성공…"미국 외 지역 처음"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

퀸즐랜드 던모어 프로젝트 매각 완료

300MW급… 6만여 가구 전력 공급량



삼성물산(상사부문)은 호주 퀸즐랜드주 태양광·에너지저장장치(ESS) 발전 사업권 매각을 통해 미국 외 지역에서 첫 수익화 성과를 냈다고 5일 밝혔다.





AD

이번에 매각한 던모어 발전 사업권은 삼성물산 호주 신재생에너지법인 SREA가 영국 옥토퍼스 그룹의 호주 자회사인 옥토퍼스 오스트레일리아에 판매했다.

프로젝트 대상지인 던모어는 브리즈번 서쪽 240km에 있으며, 부지 크기는 538ha로 여의도 면적의 약 두 배에 달한다.

설비 용량은 300MW 태양광과 150MW/300MWh BESS 혼합 방식으로 구축된다. 이는 호주 현지 6만여 가구가 연간 사용 가능한 발전 규모다.

삼성물산은 부지 사용권 확보부터 계통 연결 조사, 인허가 취득까지 직접 수행하는 초기 개발을 통해 이번 사업권을 판매했다.

삼성물산은 2010년 캐나다 복합발전단지 개발을 시작으로 2018년 미국 시장에 진출했다. 미국 내 태양광 개발 사업으로 얻은 누적 매각 이익은 약 3억달러(4100억원) 규모다.

북미 성과를 발판 삼아 2022년 호주 법인을 설립했으며 현재 퀸즐랜드와 뉴사우스웨일스 등에서 프로젝트를 활발히 개발 중이다.





AD

삼성물산 관계자는 "미국과 호주 시장의 성과를 바탕으로 기존 초기 개발 중심의 사업 포트폴리오를 확장할 것"이며 "글로벌 파트너십을 통한 공동 개발과 발전소 운영 사업 등으로 보폭을 넓히겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>