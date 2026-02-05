한수정, 설 연휴 수목원 '무료개방'…"두쫀쿠 판매 이벤트도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국수목원정원관리원(한수정)은 14~18일(17일 제외) 설 연휴에 국립백두대간수목원, 국립세종수목원, 국립한국자생식물원 등 소속기관을 무료로 개방한다고 5일 밝혔다.

무료 개방 기간에는 수목원별로 이벤트도 진행된다.

설 연휴 국립백두대간수목원 가든샵에서 한정 판매될 '백두쫀쿠'가 진열돼 있다. 백두쫀쿠는 봉화지역 청년기업과 협력해 판매된다. 한국수목원정원관리원

백두대간수목원은 신분증을 지참한 병오년 말띠 관람객 중 선착순 1일 50명에게 수건을 증정하고 이름에 '말', '마', '오' 또는 '봉', '화'가 포함된 관람객 중 선착순 1일 100명에게 백두랑이 그립톡과 씨앗 스틱 등을 제공한다.

특히 백두대간수목원 가든샵에서는 봉화지역 청년 기업과 협력해 만든 '국립백두대간수목원 두바이 쫀득 쿠키(백두쫀쿠)'를 한정 판매하는 이벤트가 진행된다.

세종수목원은 고객만족도 조사에 참여한 관람객 중 선착순 1일 150명을 선정해 총 600장의 복권을 제공하는 경품행사와 우리나라 고유 의복 모양의 한복 봉투 만들기 체험 그리고 12종의 국내 자생식물을 채색하는 자생식물 컬러링북, 테라리움 키트 만들기 등 다양한 체험교육을 운영할 계획이다.

한국자생식물원 북카페에서는 자생식물과 계절 식물을 주제로 식물표본 전시가 진행되며 압화와 식물 소재를 활용해 작품을 직접 만들어보는 '나만의 꽃 액자 만들기'가 운영된다.





심상택 한수정 이사장은 "붉은 말의 해 설 연휴를 맞이해 온 가족이 수목원에서 함께 즐길 수 있는 특별한 행사를 마련했다"며 "수목원에서 가족, 연인, 친구들과 함께하는 즐겁고 따뜻한 명절이 되길 바란다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

