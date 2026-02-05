서울시, DMC 랜드마크 용지 개발 추진…규제 완화 담아 열람공고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시가 마포구 상암 디지털미디어시티(DMC) 랜드마크 용지 개발의 새로운 동력을 마련한다.

시는 시장 환경에 맞춰 개발 여건을 실효성 있게 재정비하고, 실제 사업 착수로 이어질 수 있도록 마련한 지구단위계획 변경(안)을 14일간 열람공고한다고 5일 밝혔다.

이번 변경(안)은 기존 계획에서 벗어나 민간의 창의적인 사업 모델이 투영될 수 있도록 규제 유연화에 방점을 뒀다. 인공지능(AI)·데이터 기반의 미래 산업과 미디어·엔터테인먼트(M&E)가 결합한 DMC 대표 공간으로의 조성을 위해 민간 제안의 자율성을 극대화한 것이 특징이다.

주요 변경사항으로는 지정용도 비율 하향 조정(기존 50% 이상에서 40% 이상), 의무 사항이었던 국제컨벤션과 용도별 최소비율 기준 삭제 등 용도 조건 완화가 있다. 지정용도도 업무시설, 숙박·문화집회시설 등 사업자가 시장 상황에 맞춰 창의적으로 제안할 수 있도록 자율성을 확대했다.

또 DMC 일대 전략적 육성과 서울시 정책적 목적 달성을 위해 특화 용도를 제안하는 경우, 도시·건축공동위원회 심의를 거쳐 지정용도 비율에 포함할 수 있도록 했다. 주거 비율 제한 기준(30% 이하)을 삭제하는 등 합리적인 조정으로 사업의 추진 동력을 확보토록 했다.

이 외에도 높이 중심의 스카이라인 경쟁에서 탈피해 혁신적 디자인과 친환경 성능 등 '미래 도시의 가치'를 증명하는 건축물을 유도할 계획이며, 관련 용적률 인센티브 기준을 정비했다.

앞서 시는 DMC 랜드마크 사업을 통해 상암동 1645번지와 1646번지 일대 3만7262㎡에 달하는 용지에 쇼핑몰, 백화점, 아쿠아리움, 호텔 등을 갖춘 건물을 건립한다는 계획을 세운 바 있다. 2004년부터 이 사업을 추진했다. 용지 매각은 2023년 12월까지 6번이나 유찰됐다. 시는 사업성을 높이기 위해 100층 이상의 초고층 빌딩을 고집하지 않겠다고 하고, 주거 비율도 20%에서 30%로 올려줬지만 신청자가 없었다.

시는 주민 열람 후 도시·건축공동위원회 심의를 거쳐 올해 상반기 중 용지공급 공고를 시행해 본격적인 사업자 선정에 나설 예정이다.





김용학 미래공간기획관은 "이번 계획 변경은 상암 일대의 미래 성장동력을 확보하고, 정체된 개발에 활력을 불어넣기 위한 초석"이라며 "DMC가 일과 삶, 즐길거리가 공존하는 직·주·락 매력 도시의 핵심 거점으로 재도약할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

