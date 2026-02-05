삼성전자, 밀라노 동계올림픽 '삼성 하우스' 개관

삼성의 올림픽 파트너십 여정 소개
대형 LED로 코르티나 설산 구현
선수, 방문객 휴식 공간, XR 체험 등
삼성전자가 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막을 앞두고 '삼성 하우스(Samsung House)'를 오픈했다. 삼성전자는 국제올림픽위원회(IOC)의 공식 파트너다.
4일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 유서 깊은 건축물인 팔라초 세르벨로니(Palazzo Serbelloni)에서 진행된 '삼성 하우스' 개관식에는 앤 소피 보마드(Anne-Sophie Voumard) IOC TV 및 마케팅 서비스 전무이사, 안드레아 바르니에(Andrea Varnier) 2026 밀라노 코르티나 조직위원회 최고경영자(CEO) 및 롬바르디아주 관계자, 마우로 포르치니 최고데이터책임자(CDO) 사장, 최승은 삼성전자 MX(모바일경험)사업부 마케팅센터장 부사장 등이 참석했다.
삼성 하우스는 '연결(Open Connection)'이라는 주제로 삼성의 올림픽 파트너십 여정과 올림픽과 함께해 온 기술 혁신 스토리를 소개한다. 삼성 하우스 외부는 대형 LED(발광 다이오드)로 코르티나의 설산을 구현했으며 실내에는 선수와 방문객이 휴식할 수 있는 라운지 공간, 갤럭시 XR(확장 현실) 체험, 역대 올림픽 에디션 전시, 출전 선수들의 열정과 각오를 담은 갤럭시 S25 울트라 사진전 등 삼성의 올림픽 역사와 기술 지원 내용을 한눈에 볼 수 있도록 구성됐다.
공간 디자인은 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막식 크리에이티브 디렉터인 마르코 발리치(Marco Balich)가 이끄는 세계적인 크리에이티브 그룹 '발리치 원더 스튜디오(Balich Wonder Studio)'가 맡았다.
최 부사장은 "삼성 하우스는 올림픽의 중심인 선수와 커뮤니티를 연결하는 공간"이라며 "서로의 이야기를 나누고 아이디어를 공유하며, 올림픽이 지닌 가장 큰 힘인연결의 가치를 직접 느끼고 체험할 수 있는 곳이 되길 바란다"고 말했 다.
보마드 전무이사는 "오랜 파트너인 삼성의 앞선 기술은 성공적인 대회와 새로운 올림픽을 만드는데 기여해 왔다"며 "삼성 하우스는 혁신과 스포츠, 그리고 올림픽 정신을 연결하는 특별한 공간이 될 것"이라고 말했다.
박준이 기자 giver@asiae.co.kr
