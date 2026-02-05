천재교육 T셀파, 새 학기 '교육 자료 디지털 인쇄 30% 할인'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교사 대상 교육 콘텐츠 실물화 지원

천재교육의 교수학습지원서비스 T셀파(티셀파)는 3월 말까지 '프린피아몰 POD 30% 할인 이벤트'를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 새 학기 현장에서 수요가 높은 수업 교재, 학생용 맞춤 워크북, 학급 경영 가이드북 등 선생님만의 교육 콘텐츠를 실제 책의 형태로 구현할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 특히 'POD(주문형 맞춤 인쇄)' 방식을 통해 대량 인쇄의 부담 없이 학급 인원수에 맞춰 실물 자료로 제작할 수 있다.

천재교육의 교수학습지원서비스 T셀파(티셀파)는 3월 말까지 '프린피아몰 POD 30% 할인 이벤트'를 진행한다. 천재교육

AD

T셀파 회원이라면 누구나 프린피아몰의 POD 서비스를 소비자가 대비 30% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 올컬러 인쇄 기준 1권당 4671원으로 소량 제작도 가능하다. 인쇄물의 인증 사진과 간단한 후기를 등록하면 참여자 전원에게 오는 4월 3일 스타벅스 아메리카노 쿠폰이 증정될 예정이다.

이와 함께 T셀파는 이벤트 기간에 맞춰 오는 21일 POD 워크숍도 함께 운영한다. 새 학기 학습 노트와 학급 경영 자료 제작부터 실제 주문까지 이어지는 실습 프로그램이 운영될 예정이다. 신청 기간은 오는 11일까지다.





AD

천재교육 관계자는 "앞으로도 T셀파는 교사의 수업과 학급 운영을 함께 지원하는 실질적인 교육 지원 플랫폼으로 역할을 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>