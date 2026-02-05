강동숲속도서관·강동중앙도서관, 밤 10시까지 문 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강동구, 야간 운영 도서관 6곳으로 확대

서울 강동구(구청장 이수희)가 지난해 개관한 강동숲속도서관과 강동중앙도서관의 평일 운영시간을 오후 10시까지 연장한다. 야간 이용 수요가 급증하자 구 예산 4억5000만원을 투입해 주민 편의를 높이기로 한 것이다.

강동중앙도서관 야간 전경. 강동구 제공.

AD

그간 강동구는 중앙정부와 서울시 보조금으로 4개 도서관(성내·해공·암사·강일)만 야간 운영했다. 올해 2곳이 추가되면서 야간 운영 도서관은 총 6곳으로 늘어났다.

대규모 아파트 단지와 인접한 두 도서관은 개관 직후부터 인기를 끌었다. 강동숲속도서관은 숲을 품은 통창 뷰로 사회관계망서비스(SNS) 명소가 됐고, 강동중앙도서관은 자치구 최대 규모와 뛰어난 접근성으로 각광받고 있다.

특히 직장인과 맞벌이 가정의 야간 이용 수요가 폭발적이었다. 지난해 10월 야간 시범운영을 시작한 강동숲속도서관은 월평균 2951명이 찾았고, 올해 1월 야간 운영을 시작한 강동중앙도서관은 한 달간 6372명이 이용했다. 일반열람실은 평일 오전 9시부터 오후 10시까지, 어린이자료실은 오후 8시까지 운영된다. 주말과 공휴일은 기존 시간과 동일하다.





AD

이수희 강동구청장은 "맞벌이 가정이 저녁 시간에 자녀와 함께 도서관을 이용할 수 있도록 주민 목소리를 반영했다"며 "구립도서관이 단순한 독서 공간을 넘어 생활문화 거점으로 자리매김하도록 지속 개선하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>