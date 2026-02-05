'맘카페' '빠카페' 이어 이번엔 '할카페'…마포구가 문 연 이곳은

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스크린골프·카페 공간 갖춘 어르신 여가시설

서울 마포구(구청장 박강수)가 4일 스크린 파크골프 시설을 갖춘 노인여가복지시설 '할카페' 문을 열었다고 5일 밝혔다. 할카페(백범로 24, 213호)는 기존 경로당과 달리 실내 운동시설과 카페형 휴게 공간을 결합한 새로운 형태의 어르신 여가시설이다.

박강수 마포구청장이 ‘할카페 개소식에서 스크린 파크골프 시타를 하며 시설을 체험하고 있다. 마포구 제공.

할카페는 83㎡ 규모로 정식 명칭은 '노고산파크골프경로당'이다. 내부는 스크린 파크골프를 즐길 수 있는 체육시설존과 차를 마시며 쉴 수 있는 카페 공간, 바둑·장기를 둘 수 있는 여가 공간으로 구성됐다.

스크린 파크골프는 날씨에 관계없이 실내에서 가볍게 운동할 수 있어 어르신의 신체활동과 사회적 교류를 동시에 지원할 것으로 기대된다. 이날 개소식에는 박강수 마포구청장과 지역 어르신 등 70여 명이 참석했다.

박강수 구청장은 "할카페는 스크린 파크골프를 비롯해 휴식과 소통이 자연스럽게 어우러지는, 마포구의 새로운 어르신 여가 공간"이라며 "할카페 1호점을 시작으로 어르신의 일상이 더 건강하고 즐거워질 수 있도록 다양한 기회와 공간을 꾸준히 넓혀가겠다"고 말했다.





마포구는 지난달 남성 양육자 전용 공간 '빠카페' 1호점을 개소한 데 이어 맘카페·빠카페·할카페로 이어지는 세대별 맞춤형 커뮤니티 공간을 단계적으로 조성하고 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

