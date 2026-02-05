[날씨]전국 곳곳 눈·비…도로 위 '블랙아이스' 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목요일인 5일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다. 우리나라 북쪽을 지나는 저기압 영향으로 일부 지역에는 눈이나 비가 오겠다.

인천·경기북부와 강원북부내륙, 제주도에 빗방울 또는 눈발이 날리고 있다. 서울·경기북부·남동부는 오전과 낮 사이, 강원내륙·산지는 늦은 오후까지 눈이나 비가 오겠다. 그 밖의 수도권과 충청권, 전북, 전남해안도 낮까지 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날리는 곳이 있겠다.

적설량이나 강수량이 많지는 않겠으나 지면에 닿으면 곧바로 얼어붙는 '어는 비'가 내려 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다.

아침까지 수도권과 강원내륙·산지, 충북을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개도 끼겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 기온은 서울 2.3도, 인천 3.1도, 수원 1.1도, 춘천 -2.5도, 강릉 5.2도, 청주 0.4도, 대전 0.4도, 전주 3.6도, 광주 3.5도, 제주 9.4도, 대구 -0.4도, 부산 4.8도, 울산 3.1도, 창원 2.3도 등이다.

낮 최고기온은 5∼15도로 예보됐다.

미세 먼지 농도는 수도권·강원권·충청권·전북·영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 수도권·강원영서·충청권은 밤에 일시적으로 '매우 나쁨' 수준을 기록하기도 하겠다.





건조특보가 발효된 강원동해안·산지와 일부 경상권은 대기가 매우 건조하고 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 각종 화재 예방에 각별히 신경 써야 한다.





