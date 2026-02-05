미컬슨과 웨스트우드, 왜 개막전 결장했나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LIV 골프 사우디 리야드 동반 불참

미컬슨 가족 건강, 웨스트우드 손목 부상

3월 HSBC LIV 골프 홍콩부터 출격 전망

두 명의 특급스타가 빠졌다.

4일(현지시간) 사우디아라비아 리야드의 리야드 골프클럽(파72)에서 열리는 LIV 골프 2026시즌 개막전 리야드(총상금 3000만달러)의 얘기다. LIV 골프를 이끌고 있는 필 미컬슨(미국)과 리 웨스트우드(잉글랜드)가 첫 대회에 결장했다. 두 선수는 3월 5일 홍콩에서 펼쳐지는 HSBC LIV 골프 홍콩부터 출격할 전망이다.

필 미컬슨이 LIV 골프 개막전인 리야드에 가족 건강 문제로 불참한다. AFP연합뉴스

하이플라이어스 골프클럽 주장인 미컬슨은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "가족 건강 문제로 개막전에 나서지 못한다"며 "리야드와 애들레이드는 출전하지 못할 것 같다"고 밝혔다. 미컬슨을 대신해 LIV 골프 리저브 선수인 올리 슈나이더젠스(미국)가 나선다. 슈나이더젠스는 카메론 트링게일 , 브렌던 스틸, 2025년 NCAA 개인전 챔피언인 마이클 라 사소(이상 미국)와 팀을 이룬다.

마제스틱스 골프클럽 공동 주장인 웨스트우드는 부상에 발목이 잡혔다. 리야드 대회 준비 도중 손목 부상을 당했다. 미컬슨처럼 2개 대회 연속 불참한다. 웨스트우드를 대신해 벤 슈미트(잉글랜드)가 대신 등판한다. 슈미트는 지난주 DP월드투어 밥코 에너지스 바레인 챔피언십에서 공동 16위에 올랐다. 그는 마제스틱스 골프클럽 공동 주장을 맡고 있는 이안 폴터, 샘 호스필드, 로리 캔터(이상 잉글랜드)와 호흡을 맞춘다.





이번 리야드 대회는 나흘 동안 72홀 플레이로 우승자를 가린다. 총 13개 팀 52명과 와일드카드 5명 등 57명이 출전한다. 현지시간 오후 6시 5분부터 조명을 밝히고 야간 경기로 진행된다. 한국은 안병훈, 송영한, 김민규가 코리안 골프클럽 소속으로 등판한다.





