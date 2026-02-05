경기도, 공익활동 지원사업 4개 분야 참여 단체 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도공익활동지원센터가 올해 공익활동 지원사업에 참여할 도내 공익활동 단체를 모집한다.

분야별 모집을 보면 공익활동단체 지원사업은 신규 8개 단체(최대 300만원), 연속 8개 단체(최대 500만원)를 선정해 사업비와 교육, 컨설팅 등을 지원한다. 신청 기간은 이달 5일부터 27일까지다.

1기업·1단체 공익파트너십 협력사업은 기업과 공익단체 간 협력을 통해 사회적 가치를 창출하는 사업이다. 신규 및 연속 각 5개 단체를 선정해 최대 500만원을 지원한다. 신청 기간은 이달 5일부터 27일까지다.

비영리 스타트업 연차별 종합지원사업은 성장 단계에 있는 공익활동단체를 대상으로 신규 5개 단체(최대 400만원), 연속 2개 단체(최대 700만원)를 지원한다. 신청은 오는 2월9일부터 27일까지다.

청년 공익활동 디딤돌 지원사업은 도내 공익활동단체에서 활동하는 청년을 대상으로 인건비(4~12월)와 함께 오리엔테이션, 실무교육, 간담회, 역량강화 워크숍 등을 지원한다. 총 12개 단체를 선정하며, 신청 기간은 이달 13일까지다.

모든 사업은 도내 공익활동단체 및 관련 주체를 대상으로 한다. 사업별 세부 모집 요강과 신청 방법은 경기도공익활동지원센터 누리집(www.gggongik.or.kr)에서 확인할 수 있다.





유명화 경기도공익활동지원센터장은 "이번 모집을 통해 공익활동의 현장 기반을 강화하고, 다양한 주체들이 지역사회 문제 해결에 적극 참여하길 기대한다"고 말했다.





