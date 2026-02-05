경기도, 소규모 주거환경개선 'G하우징' 올해도 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 저소득·취약계층 집을 무료로 수리·개보수해 주는 주거환경 개선 사업 G-하우징 사업을 올해도 추진한다.

G-하우징 사업은 오래되고 고장 난 저소득·취약계층 집의 부엌, 화장실, 거실, 지붕, 누수, 창호, 전기설비 등을 수리하거나 보수해주는 사업이다.

경기도자원봉사센터와 시·군 자원봉사센터, 민간 전문업체, 재능기부자 등이 참여하는 집수리 봉사·기부 연계형 사업이다.

대한주택건설협회, 지역건축사회 등이 참여하고 있으며, 경기주택도시공사(GH)는 경기도자원봉사센터를 통해 지원하고 있다.

G하우징 사업 전과 후 사진

시군이 대상 가구와 참여 업체를 발굴하면 경기도자원봉사센터를 주축으로 민간 기업과 봉사단체들이 찾아가 재능 기부 형태로 집을 보수한다. 2007년부터 지난해까지 총 1773가구가 G-하우징 사업을 통해 집을 고쳤다.

경기도는 사업 활성화를 위해 기관별 참여실적을 주택행정 우수 시군 평가, 도지사 표창과 연계해 다양한 기관의 참여를 유도할 계획이다.





김태수 경기도 주택정책과장은 "G-하우징은 민간의 협력과 공공이 조화를 이룬 민관 협업 모델"이라며 "도민이 살던 곳에서 안심하고 쾌적하게 살 수 있는 주거환경을 조성하는 데 정책적 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

