컬링 믹스더블 김선영·정영석, 첫 경기서 스웨덴에 3-10 완패

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 한국 선수단 가운데 가장 먼저 경기에 나선 컬링 믹스더블의 김선영·정영석 조가 세계 챔피언 출신의 스웨덴 조에 완패했다.

김선영·정영석 조는 5일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 첫 번째 경기에서 스웨덴의 이사벨라 브라노-라스무스 브라노 조에 3-10으로 졌다.

컬링 믹스더블 국가대표 정영석(오른쪽)이 4일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 스웨덴과의 경기에서 투구를 하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD

컬링 믹스더블은 남녀 선수 각 1명이 팀을 이루는 종목으로, 이번 대회에는 모두 10개 팀이 출전한다. 라운드로빈을 거쳐 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 메달 경쟁을 한다.

김선영·정영석 조는 한국 선수로는 처음으로 올림픽 믹스더블 자력 진출에 성공하며 이번 대회 무대를 밟았다. 첫 상대였던 브라노 조는 친남매 사이로, 2024년 세계선수권대회 우승을 차지한 강호다.

경기 초반 흐름은 나쁘지 않았다. 김선영-정영석 조는 1엔드에서 1점을 먼저 따내며 기선을 제압했고, 2·3엔드에서 2점씩 주고받으며 3-2로 앞섰다. 그러나 4엔드에서 3점을 내주며 역전을 허용한 데 이어 후공으로 유리했던 5엔드에서 되려 4실점하며 경기를 내주고 말았다.





AD

김선영·정영석 조는 이날 오후 6시5분 같은 장소에서 2022 베이징 동계올림픽 금메달리스트이자 개최국 이탈리아의 스테파니아 콘스탄티니·아모스 모사네르 조와 두 번째 경기를 한다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>