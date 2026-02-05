서울시, 여의대방역세권 장기전세주택 재개발 사업 '수정 가결'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2차 도계위서 정비계획안 수정 가결

아파트 6동, 장기전세주택 176세대

서울시는 5일 제2차 도시계획위원회에서 영등포구 신길동 1343번지 일대 '여의대방역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획안을 수정 가결했다고 밝혔다.

대상지는 1호선 대방역과 인접한 노후 저층 주거지로, 면적은 1만4923㎡(4514평) 규모다. 도로 등 기반시설이 부족한 주거환경을 개선하기 위해 역세권 장기전세주택 건립·운영기준에 따라 공동주택과 장기전세주택을 공급하는 사업이다.

정비계획에 따라 공동주택 획지 1만2539㎡(3793평)에 아파트 6개 동이 들어서며, 지하 4층~지상 최고 40층(최고높이 120m 이하), 총 592가구 규모로 조성될 예정이다. 장기전세주택은 176가구, 재개발 의무임대는 35가구다. 해당 부지는 여의도 지역과도 인접해 역세권 중심의 직주근접 도시 형성에 기여할 것으로 예상된다.

교통 여건도 개선된다. 대상지 서측(폭 8m)과 동측(폭 10m)에 도로를 신설하고, 남측 여의대방로61길은 기존 6m에서 10m로 확폭한다. 노들로, 여의대방로와 접근성을 크게 개선하기 위해 혼잡이 빈번했던 대방역 일대 교통체계를 개편할 예정이다.

또 여의대방로61길과 노들로변 보행공간을 조성하고, 대상지 동측(대방역 인근)과 서측(한국제과학교 앞)에 근린생활시설을 배치해 보행 체계를 개선할 방침이다.





서울시는 "이번 결정으로 대방역 인근 지역의 열악한 주거환경을 개선하고, 양질의 장기전세주택 공급을 통해 서민 주거 안정에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

