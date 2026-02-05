오물 속에서 찾은 백제의 숨결…'왕궁의 피리' 1500년 만에 빛 봤다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부여 관북리 유적서 삼국시대 최초 횡적 출토

진공 상태 진흙층이 타임캡슐 역할

목간서 승진 기록 등 행정 실체 확인

횡적 출토 모습

1500년 전 백제인의 입술이 닿았던 숨결이 흙더미 속에서 기적적으로 깨어났다. 장소는 역설적이게도 왕궁의 화장실이다. 가장 더러운 오물이 가장 고귀한 왕실의 음악을 지켜낸 '타임캡슐'이 됐다.

국가유산청 국립부여문화유산연구소는 충남 부여 관북리 유적(사비기 왕궁 추정지)에서 목간(木簡) 329점과 삼국시대 최초의 실물 관악기인 '횡적(橫笛·가로 피리)'을 발굴했다고 5일 밝혔다.

그간 상상과 추론의 영역에 머물던 백제 문화를 실증의 영역으로 끌어올린 성과다. 금동대향로 등의 이미지와 역사서의 글로만 존재했던 백제의 실체를 복원할 결정적 퍼즐이 맞춰졌다.

횡적의 X-Ray 사진

똥 묻은 대나무? 백제의 '소금'이었다

학계가 흥분하는 대목은 단연 횡적이다. 조당(朝堂·조회를 하던 곳) 인근 구덩이에서 수습된 이 유물은 길이 22.4㎝의 대나무 관으로, 오랜 세월 흙더미에 짓눌려 납작해진 상태였다. 흙 속 유기물을 분석한 결과 다량의 기생충 알이 검출돼, 이곳이 당시 수세식 화장실 혹은 배수 시설이었음이 확인됐다.

보존의 일등 공신은 아이러니하게도 수분과 오물이었다. 뻘처럼 형성된 진흙층이 산소를 차단해 미생물 번식을 막는 '진공 포장' 역할을 했다. 덕분에 통상적인 환경이라면 진작 썩어 없어졌을 얇은 대나무가 15세기를 버티고 모습을 드러냈다.

X-레이 분석 결과, 이 악기는 네 개의 지공(손가락 구멍)이 있고 관의 한쪽 끝이 막혀 있는 구조로 드러났다. 이는 현재 국악기인 '소금'의 원형으로, 문헌과 도상으로만 전해지던 백제 음악의 음계와 음색을 실증할 유일무이한 자료다.

백제 횡적 재현품

"공을 세우면 기록한다"…6세기 백제의 능력주의

횡적과 함께 쏟아져 나온 목간 329점은 6세기 백제 행정의 치밀함을 보여주는 '블랙박스'다. 특히 눈길을 끄는 대목은 1500년 전의 '인사 발령장'이다. 끈으로 엮은 목간에서 확인된 문구 '功四爲小將軍刀足二(공사위소장군도족이)'는 '공적 네 개를 세운 도족이(인명)를 소장군(관직)으로 임명한다'는 뜻이다. 국가유산청 관계자는 "백제 관료 사회가 막연한 충성심이 아닌, 구체적인 성과를 수치화해 포상하는 철저한 '능력주의 시스템'으로 작동했음을 보여준다"고 설명했다.

목간에 등장하는 '경신년(540년)'과 '계해년(543년)'은 백제가 웅진에서 사비(부여)로 천도(538년)한 직후다. 이는 천도 초기 자칫 혼란스러울 수 있는 상황에서도, 22부사(部司)로 대표되는 중앙 행정 시스템이 완벽하게 안착해 가동되고 있었음을 방증한다.

관등과 관직이 표기된 목간

글자를 지우고 다시 쓰려고 깎아낸 부스러기인 '삭설(削屑)'이 다수 발견된 점도 흥미롭다. 이곳이 완성된 문서를 보관만 하던 창고가 아니라, 관료들이 치열하게 문서를 작성하고 수정한 '행정의 심장부'였음을 웅변한다.





황인호 국립부여문화유산연구소장은 "이번 발굴은 문자로 기록된 백제의 '이성(목간)'과 악기로 연주된 백제의 '감성(횡적)'을 동시에 찾아낸 쾌거"라며 "백제의 소리와 생활사를 복원하는 기폭제가 될 것"이라고 확신했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

