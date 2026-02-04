황인호 전 대전 동구청장, 재도전 위한 '출판기념회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'대전역세권의 밤 새로운 도시 이야기' 출간...'신야간경제' 구상 제시



대전역세권 중심 원도심 활성화 강조

제8대 대전시 동구청장을 지낸 황인호 전 동구청장이 자신의 저서 '대전역세권의 밤 새로운 도시 이야기' 출판기념회를 열고 동구청장 재입성을 향한 본격 행보에 나섰다.

황 전 청장은 4일 오후 3시 30분 선샤인호텔에서 출판기념회를 열고, 대전역세권을 중심으로 한 '신야간경제' 구상을 시민들에게 공개했다.

이날 행사에는 장철민·장종태 국회의원을 비롯해 송영길 소나무당 대표, 권선택·허태정 전 대전시장, 양승조 전 충남도지사, 김제선 중구청장 등 정계 인사와 당원·주민 등 1000여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

이번에 선보인 책은 황 전 청장의 박사학위 논문인 '역세권 신야간경제 활성화 방안 연구'를 토대로, 현장 경험과 정책 구상을 보완해 정리한 결과물이다.

전국 상위권의 유동 인구를 보유하고 있음에도 정체 상태에 놓인 대전역세권을 사례로, 낮과 밤이 단절되지 않는 '밤의 도시' 전략을 제시한 것이 특징이다.

황 전 청장은 인사말을 통해 "광역 통합이라는 격변 속에서 동구의 생존과 미래 발전의 기틀을 마련하고자 하는 고민과 열정을 이 책에 담았다"며 "해가 지지 않고 꿈과 희망이 있는 대전역세권을 만들기 위한 여정에 시민들과 함께하고 싶다"고 밝혔다.

또한 "역세권은 도시의 관문이지만 밤이 되면 가장 먼저 불이 꺼지는 공간"이라며 "대전역과 원도심이 스쳐 지나가는 곳이 아니라, 사람들이 머무는 공간이 돼야 한다"고 강조했다. 단순한 상권 활성화를 넘어 문화와 체험이 이어지는 도시 구조로의 전환이 필요하다는 문제의식이다.

책에는 유럽과 북미, 일본 등에서 확산되고 있는 야간경제 정책 흐름과 함께 교통 인프라와 유동 인구가 집중된 역세권을 중심으로 한 도시형 야간경제 모델이 담겼다.

황 전 청장은 대전역세권을 하나의 실험 모델로 삼아, 향후 전국 역세권으로 확장 가능한 정책적 시사점을 제시하겠다는 구상이다.

황인호 전 동구청장

황 전 청장은 "지난 몇 년간 동구의 주요 현안들이 결정을 미루는 사이 멈춰 서 있었다"며 "지금 필요한 것은 새로운 구호가 아니라, 멈춘 선택을 다시 이어가는 책임 있는 행정"이라고 말했다.

이번 출판기념회는 그가 구상해온 원도심·야간경제 정책을 시민들과 공유하는 동시에, 재도전을 공식화하는 자리로 마련됐다.





한편 1958년 대전 동구 삼성동에서 태어난 황 전 청장은 동구의회와 대전시의회를 거쳐 민선 7기 동구청장을 역임했으며, 대학 강단과 지역사회에서 활동해왔다.





