도요타, 2028년 하이브리드차 생산 30% 늘린다…670만대 목표

일본 도요타자동차가 오는 2028년까지 하이브리드차 생산을 대폭 늘릴 계획인 것으로 전해졌다.
4일 니혼게이자이신문에 따르면 도요타자동차는 최근 주요 부품 업체들에 2028년 하이브리드차 생산 계획을 670만대로 제시했다. 이는 올해 계획량보다 약 30% 늘어난 규모다.
휘발유차를 포함한 전체 차량 생산 계획도 확대된다. 도요타의 2028년 전체 생산 계획량은 약 1130만대로, 올해보다 10% 증가할 전망이다.
계획이 차질 없이 이행될 경우 플러그인 하이브리드차(PHV)를 포함한 도요타의 하이브리드차 생산 비중은 2026년 50%에서 2028년 60%까지 높아질 것으로 예상된다.
이와 함께 도요타는 미국을 중심으로 하이브리드차 관련 엔진과 부품 공장에 대한 투자도 확대할 계획이다. 도요타는 이미 지난해 11월 향후 5년간 미국에 최대 1조5000억엔, 우리 돈으로 약 14조원을 투자하겠다고 발표한 바 있다.
니혼게이자이신문은 "유럽과 미국에서 전기차(EV) 보급 확대를 뒷받침하던 정책이 잇따라 축소되면서 하이브리드차 수요가 다시 늘고 있다"며 "이에 따라 완성차 업체들이 친환경차 전략을 전면 수정하는 움직임을 보이고 있다"고 분석했다.
